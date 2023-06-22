Свердловчане научились экономить время и деньги благодаря новым сервисам МТС

Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
Modified Сегодня, 09:10
Updated Сегодня, 09:10
По данным МТС, подписчиков МТС Premium больше всего привлекает возможность просмотра фильмов, прослушивания музыки, получения скидок и кэшбэка в онлайн-магазинах и увеличение интернет-трафика.
Топ-5 драйверов подписки по количеству привлеченных пользователей:
Умная защита от спама «Защитник» входит в подписку пользователей-клиентов МТС. За счет распознавания скомпрометированных ранее номеров сервис каждый день блокирует около миллиона спам-звонков и таким образом экономит пользователям в среднем 15 минут в день.
Сейчас 97% пользователей подписки в Свердловской области — абоненты МТС. Этому способствует включение в подписку полезных и доступных всем сервисов: покупка билетов на зрелищные мероприятия с МТС Live и Ticketland, бронирование отелей с МТС Travel и Bronevik.com, «народные аудиогиды» по Екатеринбургу и другим городам страны в приложениях МТС Live. Чем больше включенных в подписку сервисов и скидок, тем больше выгода для каждого пользователя. Уже сейчас наши подписчики, которые пользуются несколькими сервисами, могут ежемесячно экономить в среднем 1557 рублей. В масштабах страны и целого года эта цифра выглядит еще масштабней — порядка 24 миллиардов рублей, — отметил директор МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.
За последний год число пользователей более, чем одного сервиса МТС Premium выросло в 3 раза год к прошлому году. Также изменился профиль потребления продуктов и услуг, входящих в подписку.
Продолжает расти и число пользователей нетелеком-сервисов. За 2022 год и первый квартал 2023 года их количество выросло в 2,6 раза. При этом количество пользователей самой популярной в подписке комбинации сервисов — кино+музыка — увеличилось в 2,7 раза год к году (период 1 квартал 2022 — 1 квартал 2023).
Подписчики МТС Premium также стали в большем объеме активировать промокоды у партнеров. Количество пользователей в первом квартале 2023 года на 11% выше количества активировавших коды партнеров в 2022 году.
Подписка включает: услугу блокировки спам-звонков «Защитник», онлайн-кинотеатр KION, музыкальный сервис МТС Music, книжный сервис Строки, 50 ГБ (на тарифах МТС с абонентской платой) и другие сервисы, предложения и скидки. Подписка доступна для абонентов других операторов.
По данным исследования J’son & Partners Consulting за 2022 год, МТС признана одной из крупнейших экосистем в России на рынке экосистемных подписок.
https://e-burg.mts.ru/personal?erid=LjN8KLAmV