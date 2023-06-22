Свердловчане научились экономить время и деньги благодаря новым сервисам МТС

Продолжает расти и число пользователей нетелеком-сервисов. За 2022 год и первый квартал 2023 года их количество выросло в 2,6 раза. При этом количество пользователей самой популярной в подписке комбинации сервисов — кино+музыка — увеличилось в 2,7 раза год к году (период 1 квартал 2022 — 1 квартал 2023).