Цифровой полис ОМС сделает медпомощь доступнее

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С 2022 года в федеральной системе единого регистра застрахованных лиц собраны базы данных из всех регионов Российской Федерации. Все граждане, застрахованные в системе ОМС, с 1 декабря 2022 года имеют доступ к электронным полисам обязательного медицинского страхования. Теперь для обращения за бесплатной медицинской помощью будет достаточно паспорта или, в случае с несовершеннолетними в возрасте до 14 лет, свидетельства о рождении, пишут «Новые Известия».
«Введение цифрового полиса избавит пациентов от лишней бумажной волокиты и сделает получение медпомощи удобнее и доступнее», — убежден глава ФОМС Илья Баланин. Он также указал на то, что запуск проекта цифрового полиса вызвал необходимость сформулировать новые правила персонифицированного учета в системе ОМС. Данные застрахованных граждан попадают в единый реестр застрахованных лиц, благодаря чему исключается дублирование информации, упрощается процесс оформления документов и увеличивается эффективность информационного обмена между участниками системы.
Между цифровым полисом ОМС и полисом, выпущенным на бумажном бланке или пластиковой карте, нет никакой разницы. Этот документ — уникальная последовательность цифр в форме штрихкода. Он может храниться в личном кабинете на портале «Госуслуги», в смартфоне или на других электронных устройствах. С цифровым полисом бесплатная медпомощь в рамках базовой программы госгарантий будет оказана во всех регионах России.
С декабря 2022 года данные обо всех полисах ОМС вносятся в единый реестр застрахованных лиц, который формируется на основании записей территориальных фондов ОМС. Персональные данные новорожденных и лиц, получивших российское гражданство, с 1 декабря 2022 года включаются в регистр автоматом.
Электронный полис выдают при наличии подтвержденной учетной записи на «Госуслугах». Если у гражданина уже имеется номер полиса и этот номер внесен в его в личный кабинет, цифровой документ загрузится автоматически. Если полиса нет, достаточно отправить через «Госуслуги» заявление на оформление электронного документа.
Среди приоритетных направлений деятельности ФОМС — расширение государственной информационной системы (ГИС) ОМС, которая содействует развитию процесса цифровой трансформации ФОМС. Предполагается, что база может служить накопителем медицинских данных пациента из всех организаций ОМС и ДМС, куда ему приходилось обращаться за медицинскими услугами. Открывая профиль застрахованного лица, лечащий врач сможет ознакомиться со всеми назначениями и результатами обследований пациента с его рождения.
В рамках ГИС планируется запуск единого интернет-портала обязательного медицинского страхования. Цель проекта — повышение уровня открытости и доступности информации об ОМС.