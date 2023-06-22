Цифровой полис ОМС сделает медпомощь доступнее

С 2022 года в федеральной системе единого регистра застрахованных лиц собраны базы данных из всех регионов Российской Федерации. Все граждане, застрахованные в системе ОМС, с 1 декабря 2022 года имеют доступ к электронным полисам обязательного медицинского страхования. Теперь для обращения за бесплатной медицинской помощью будет достаточно паспорта или, в случае с несовершеннолетними в возрасте до 14 лет, свидетельства о рождении, пишут «Новые Известия».