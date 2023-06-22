Убыточные для перевозчиков маршруты предложили отдавать властям Нижнего Тагила

Решение пришло из-за того, что в позднее время, когда на улицах мало потенциальных пассажиров, общественный транспорта перестает ходить. Из-за этого нужно создать структурное подразделение, возродить то, что было в советское время. Оно сможет взять на себя маршруты, на которых экономят перевозчики.