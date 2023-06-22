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Убыточные для перевозчиков маршруты предложили отдавать властям Нижнего Тагила

22 июня 2023, 11:51
Фото: 1MI
Убыточные и неинтересные перевозчикам маршруты автобусов предложили отдавать властям Нижнего Тагила. Такая инициатива прозвучала от главы города Владислава Пинаева.

Решение пришло из-за того, что в позднее время, когда на улицах мало потенциальных пассажиров, общественный транспорта перестает ходить. Из-за этого нужно создать структурное подразделение, возродить то, что было в советское время. Оно сможет взять на себя маршруты, на которых экономят перевозчики.

С трамваями в городе, например, так и есть, — заявил Пинаев в эфире «Телекона».

После этого чиновник вспомнил о дефиците кадров. Так, в распоряжении города есть лишние единицы техники, но они простаивают из-за нехватки водителей.

Ранее стало известно, что в Тагиле обновят программное обеспечение для развития центра мониторинга и управления общественным транспортом. За 1,5 млн рублей нужно заняться системой, которая собирается данные о перевезенных пассажирах и об оплате проезда по каждому из перевозчиков.

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#Нижний Тагил#Свердловская область#Автобусы#Общественный транспорт#Перевозчики#Общество#Марина Шорина
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