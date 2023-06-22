Убыточные для перевозчиков маршруты предложили отдавать властям Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 11:51
Published Сегодня, 11:51
Modified Сегодня, 11:53
Updated Сегодня, 11:53
Решение пришло из-за того, что в позднее время, когда на улицах мало потенциальных пассажиров, общественный транспорта перестает ходить. Из-за этого нужно создать структурное подразделение, возродить то, что было в советское время. Оно сможет взять на себя маршруты, на которых экономят перевозчики.
С трамваями в городе, например, так и есть, — заявил Пинаев в эфире «Телекона».
После этого чиновник вспомнил о дефиците кадров. Так, в распоряжении города есть лишние единицы техники, но они простаивают из-за нехватки водителей.
Ранее стало известно, что в Тагиле обновят программное обеспечение для развития центра мониторинга и управления общественным транспортом. За 1,5 млн рублей нужно заняться системой, которая собирается данные о перевезенных пассажирах и об оплате проезда по каждому из перевозчиков.