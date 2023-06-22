Уснувший экс-пиарщик владельца «Гринвича» в Екатеринбурге снес газовую трубу

Posted Сегодня, 15:34
Published Сегодня, 15:34
Modified Сегодня, 15:34
Updated Сегодня, 15:34
Иномарка сперва двигалась по встречной полосе, а затем съехала на обочину. Спустя несколько десятков метров машина врезалась в трубу и ограждение, пишет Е1.
Пострадавших в ДТП нет. В госавтоинспекции рассказали, что на момент аварии водитель был трезв. Владелец участка, которому экс-пиарщик нанес ущерб, обратился с заявлением в полицию.
Напомним, в Екатеринбурге случилось ДТП с участием двух автомобилей и двух автобусов. Пятеро человек пострадали. Четверо из них доставили в больницу.