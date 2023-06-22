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Уснувший экс-пиарщик владельца «Гринвича» в Екатеринбурге снес газовую трубу

22 июня 2023, 15:34
Фото: Е1
Бывший PR-менеджер владельца ТЦ «Гринвич» в Екатеринбурге Илья Клюжин, уснув за рулем Cadillac Escalade, снес газовую трубу. Дорожное происшествие случилось в поселке Шайдурово 20 июня 2023 года.

Иномарка сперва двигалась по встречной полосе, а затем съехала на обочину. Спустя несколько десятков метров машина врезалась в трубу и ограждение, пишет Е1.

Видео: Е1

Пострадавших в ДТП нет. В госавтоинспекции рассказали, что на момент аварии водитель был трезв. Владелец участка, которому экс-пиарщик нанес ущерб, обратился с заявлением в полицию.

Напомним, в Екатеринбурге случилось ДТП с участием двух автомобилей и двух автобусов. Пятеро человек пострадали. Четверо из них доставили в больницу.

Пять человек травмировались в ДТП с двумя автобусами и двумя авто в Екатеринбурге
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#Екатеринбург#Свердловская область#Инцидент#Авария#Автомобиль#ГИБДД#Газопровод#ДТП#Видео#Елизавета Зиборова
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