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В 1,5 раза превысил норму диоксид азота при замерах воздуха в Нижнем Тагиле 22 июня

22 июня 2023, 06:31
Фото: tagilcity.ru
Замеры воздуха возле ж/д вокзала в Нижнем Тагиле 22 июня показали превышение диоксида азота в 1,5 раза.

Замеры проходили при температуре воздуха +11 и южном ветре со скоростью три метра в секунду.

Во время текущих замеров газоанализатор «Геолан-1П» поймал в воздухе диоксид азота и сероводород. После 20-минутных замеров прибор показал значение диоксида азота в размере 0,3 мг/м3, что превышает его норму в 1,5 раза (0,2 мг/м3). Концентрации диоксида серы, сероводорода, формальдегида, синильной кислоты, углекислого газа и метана остались нулевыми.

Диоксид азота превысил норму в два разаДиоксид азота превысил норму в два раза
Диоксид азота превысил норму в два раза
Фото: tagilcity.ru

Информация o состоянии атмосферы полученa на основании инструментальных замеров газоанализатором «Геолан-1П». Указанные сведения нe являются официальными и могут отличаться от замеров, опубликованных уполномоченным государственным органом. Для получения официальной информации о состоянии окружающей среды редакция TagilCity.ru рекомендует направлять соответствующие запросы в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.

#Анна Григорьева#Диоксид азота#Превышение ПДК#Выбросы#Замеры#Экология#Эксклюзив#Нижний Тагил
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