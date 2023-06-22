В 1,5 раза превысил норму диоксид азота при замерах воздуха в Нижнем Тагиле 22 июня

Во время текущих замеров газоанализатор «Геолан-1П» поймал в воздухе диоксид азота и сероводород. После 20-минутных замеров прибор показал значение диоксида азота в размере 0,3 мг/м3, что превышает его норму в 1,5 раза (0,2 мг/м3). Концентрации диоксида серы, сероводорода, формальдегида, синильной кислоты, углекислого газа и метана остались нулевыми.