В Новой Ляле мужчина сподвиг своего несовершеннолетнего брата на кражу металлолома

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 09:34
Updated Сегодня, 09:34
Известно, что мужчина обещал детям заплатить за кражу металлолома, сообщили в региональной прокуратуре.
Свой срок мужчина будет отбывать в исправительной колонии особого режима. При этом он еще может обжаловать этот вердикт.
По данным следствия, осенью прошлого года мужчина был пьян и решил предложить своему несовершеннолетнего брата и его друга стать ворами. Он поручил им украсть металлолом для него, а взамен пообещал заплатить.