tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:32

Published Сегодня, 09:32

Modified Сегодня, 09:34

Updated Сегодня, 09:34

Изображение материала

В Новой Ляле мужчина сподвиг своего несовершеннолетнего брата на кражу металлолома

22 июня 2023, 09:32
Фото: 1MI
В криминальную группу вербовал житель Новой Ляли несовершеннолетних. Ему вынесли приговор — 6,5 лет колони.

Известно, что мужчина обещал детям заплатить за кражу металлолома, сообщили в региональной прокуратуре.

Свой срок мужчина будет отбывать в исправительной колонии особого режима. При этом он еще может обжаловать этот вердикт.

По данным следствия, осенью прошлого года мужчина был пьян и решил предложить своему несовершеннолетнего брата и его друга стать ворами. Он поручил им украсть металлолом для него, а взамен пообещал заплатить.

Автоугонщики в Свердловской области пытались продать машину на металлолом
Узнать подробнее
Читайте также:
34-летний мужчина крал металлолом с грузовых поездов в Нижнем ТагилеБашенный кран за 15 млн рублей сдал на металлолом сторож в ЕкатеринбургеПолицейский от голода воровал металлолом на заводе в Нижнем Тагиле
#Елена Озерова#Дети#Вербовка#Колония#Металлолом#Криминал#Свердловская область
Подпишитесь
Волшебное путешествие или как люди с ОВЗ покоряют реку Чусовую
Вчера, 08:46
Три жительницы Екатеринбурга прошли в полуфинал международного конкурса «Мисс Офис»
Вчера, 11:31
«Тревожная кнопка» и будни на посту: сотрудница ЧОП о работе в детсаду Нижнего Тагила
19 июня 05:52
Жители дома на Зари, 99 в Нижнем Тагиле на месяц остались без горячей воды
20 июня 05:42
Певица из Тагила прямо перед родами выступит на Ural Music Night в Екатеринбурге
20 июня 06:25
«Попутного ветра алым парусам»: ГДДЮТ в Нижнем Тагиле готовится к открытию
20 июня 11:09