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Вдова бывшего фельдшера из Екатеринбурга обвинила врачей в смерти супруга

22 июня 2023, 04:39
Фото: 1MI
Жительница Екатеринбурга Наталья обвинила врачей в смерти своего супруга, бывшего фельдшера. По ее словам, врачи проявили халатность, так как когда мужа забирали в больницу, он твердо стоял на ногах.

Скончался Андрей 1 января 2023 года. Он 30 лет проработал на Станции скорой медицинской помощи имени В. Ф. Капиноса в психиатрической бригаде. В ноябре 2019 года мужчина заболел. У него начались проблемы с сердцем, а затем он получил вторую группу инвалидности. Он не мог продолжать работать в той же должности. Тогда ему предложили пойти уборщиком.

В последние несколько лет, по словам супруги, Андрей болел хроническим бронхитом. Также у него был увеличен левый желудочек сердца. У него были одышка и слабость. В последний месяц жизни, добавляет супруга, муж проходил обследование в Уральском институте кардиологии. Ему, по ее словам, по результатам никаких рекомендаций не выдали.

После обследования супруг вернулся в отеках, но чувствовал себя нормально. 31 декабря утром он сообщил, что задыхается. Тогда жена вызвала скорую. Врачи забрали его в ГБ №24.

Позднее Наталья узнала, что ее супруга ввели в искусственную кому. Для чего это было сделано, ей неизвестно. Она намерена добиться объяснений от медиков. Женщина обратилась к юристам. Они уже обратились в фонд ОМС и Росздравнадзор с просьбой провести проверку качества оказанной медпомощи, пишет «КП-Екатеринбург».

В Минздраве по Свердловской области отметили, что в случае поступления жалобы от официальных представителей скончавшегося, все необходимое в рамках законодательства будет сделано.

#Ирина Кирилова#Врач#Обвинение#Инцидент#Происшествия#Екатеринбург
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