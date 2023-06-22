Вдова бывшего фельдшера из Екатеринбурга обвинила врачей в смерти супруга

Скончался Андрей 1 января 2023 года. Он 30 лет проработал на Станции скорой медицинской помощи имени В. Ф. Капиноса в психиатрической бригаде. В ноябре 2019 года мужчина заболел. У него начались проблемы с сердцем, а затем он получил вторую группу инвалидности. Он не мог продолжать работать в той же должности. Тогда ему предложили пойти уборщиком.