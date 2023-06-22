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Задержан рейс «Уральских авиалиний» в Чите

22 июня 2023, 05:22
Фото: 1MI
Авиарейс Чита — Екатеринбург компании «Уральские авиалинии» был задержан.

По информации онлайн-табло аэропорта Читы, вылет должен был состояться около 11 утра, но рейс был задержан до 12 часов дня.

Также о задержке вылета сообщили в пресс-службе аэропорта Читы в Telegram-канале. По какой причине произошла задержка — неизвестно. Подробности станут известны позже.

Напомним, недавно авиарейс Анталья — Екатеринбург сделал вынужденную посадку в Челябинске из-за ветреной погоды в Кольцово. Спустя несколько часов, когда сообщили об улучшении погодных условий, самолет продолжил лететь.

Авиарейс Анталья — Екатеринбург совершил экстренную посадку в Челябинске
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#Елизавета Зиборова#Аэропорт#Задержка вылета#Самолет#Рейс#Транспорт#Чита#Екатеринбург
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