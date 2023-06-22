Задержан рейс «Уральских авиалиний» в Чите

Posted Сегодня, 05:22
Published Сегодня, 05:22
Modified Сегодня, 05:22
Updated Сегодня, 05:22
По информации онлайн-табло аэропорта Читы, вылет должен был состояться около 11 утра, но рейс был задержан до 12 часов дня.
Также о задержке вылета сообщили в пресс-службе аэропорта Читы в Telegram-канале. По какой причине произошла задержка — неизвестно. Подробности станут известны позже.
Напомним, недавно авиарейс Анталья — Екатеринбург сделал вынужденную посадку в Челябинске из-за ветреной погоды в Кольцово. Спустя несколько часов, когда сообщили об улучшении погодных условий, самолет продолжил лететь.