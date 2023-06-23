3-летняя девочка пострадала в ДТП со столбом в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 13:57
Published Сегодня, 13:57
Modified Сегодня, 13:59
Updated Сегодня, 13:59
Авария произошла на улице Варшавской. Предварительно известно, что женщина ехала со стороны Сибирского тракта в сторону Сажинской. Она отвлеклась от дороги и врезалась в столб, сообщили в отделении ГИБДД Екатеринбурга.
Пострадавшего ребенка госпитализировали в больницу. Известно, что она перевозилась с нарушением ПДД, поэтому получила травмы.
За рулем сидела 30-летняя женщина. Она рассказала, что отвлеклась на навигатор, а потом перепутала педали газа и тормоза. Женщину привлекли административной ответственности.