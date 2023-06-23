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3-летняя девочка пострадала в ДТП со столбом в Екатеринбурге

23 июня 2023, 13:57
Фото: Отделение ГИБДД Екатеринбурга

Honda с ребенком влетела в столб в Екатеринбурге

В Екатеринбурге трехлетняя девочка пострадала в аварии. Женщина на автомобиле Honda врезалась в столб.

Авария произошла на улице Варшавской. Предварительно известно, что женщина ехала со стороны Сибирского тракта в сторону Сажинской. Она отвлеклась от дороги и врезалась в столб, сообщили в отделении ГИБДД Екатеринбурга.

Пострадавшего ребенка госпитализировали в больницу. Известно, что она перевозилась с нарушением ПДД, поэтому получила травмы.

За рулем сидела 30-летняя женщина. Она рассказала, что отвлеклась на навигатор, а потом перепутала педали газа и тормоза. Женщину привлекли административной ответственности.

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#Екатеринбург#ДТП#Авария#ДТП с участием детей#Ребенок#Происшествия#Елена Озерова
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