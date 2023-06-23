Банк ДОМ. РФ: Средняя площадь ИЖС в наших выдачах составляет 125 квадратов

Из всего количества оформленных в ипотеку ИЖС 23% пришлось на дома площадью более 150 квадратных метров. 30% кредитов выдано на покупку домов до 100 квадратов, большая часть (47%) пришлась на дома площадью 100 — 150 квадратных метров. Такие дома чаще всего возводят в Краснодарском крае, Татарстане, Самарской, Новосибирской и Челябинской областях.