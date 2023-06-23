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Банк ДОМ. РФ: Средняя площадь ИЖС в наших выдачах составляет 125 квадратов

23 июня 2023, 10:45
Фото: Банк ДОМ.РФ
Банк ДОМ.РФ назвал предпочтения своих клиентов при выборе частного дома в ипотеку. Выяснилось, что люди чаще всего выбирают дома среднего размера, а материал стен — газобетонные блоки.

Из всего количества оформленных в ипотеку ИЖС 23% пришлось на дома площадью более 150 квадратных метров. 30% кредитов выдано на покупку домов до 100 квадратов, большая часть (47%) пришлась на дома площадью 100 — 150 квадратных метров. Такие дома чаще всего возводят в Краснодарском крае, Татарстане, Самарской, Новосибирской и Челябинской областях.

Как отметил зампред правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков, частные дома становятся все более популярными: квадратный метр там обходится дешевле, чем в городской многоквартирной застройке. Он рассказал, что средняя площадь частного дома в выдачах банка составляет 125 квадратов, тогда как МКД — это 50 квадратных метров.

«Среди других плюсов — разнообразие вариантов в плане технологий и материалов и, конечно, возможность жить в благоприятной окружающей среде», — добавил Косяков.

Аналитики рассказали, что при выборе стройматериалов 43% клиентов Банка ДОМ.РФ останавливались на газоблоках, 25% — кирпиче, еще 21% предпочли деревянные дома.

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