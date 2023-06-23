Больше трех десятков учителей в Свердловской области получат премии по 200 тысяч

Posted Сегодня, 11:54
Published Сегодня, 11:54
Modified Сегодня, 11:56
Updated Сегодня, 11:56
Лучшими признаны учителя из Екатеринбурга, Краснотурьинска, Нижнего Тагила, Каменска-Уральского и других территорий. Это и преподаватели начальных классов, русского языка и литературы, истории и обществознания, биологии, географии, химии, иностранного языка и информатики, сообщает Департамент информационной политики региона.
По словам министра образования региона Юрия Биктуганова, это достойный результат. Для участия в конкурсе учителя должны были представить не только свои достижения, но и отзывы родителей и детей.
Одной из победительниц стала учитель краснотурьинской школы №17 Екатерина Огородникова. За шесть лет работы она воспитала участников и призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников. Также Екатерина занимается подготовкой учеников к конкурсам и разрабатывает индивидуальные образовательные маршруты для одаренных детей.
Еще одним лауреатом премии стал учитель начальных классов школы №34 Каменска-Уральского Денис Вильданов. Он работает с 2018 года.