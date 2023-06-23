Четырехлетняя девочка в свердловском поселке сломала бедренную кость в детском саду

Posted Сегодня, 04:31
Published Сегодня, 04:31
Modified Сегодня, 04:31
Updated Сегодня, 04:31
Девочка во время прогулки играла со своей сестрой и с подругой. В какой-то момент она упала и больше не смогла подняться на ногу. В больнице выяснилось, что у девочки закрытый патологический перелом со смещением в левой бедренной кости, пишет Е1.
По словам мамы пострадавшей малышки, сотрудники детского сада сперва позвонили тете, чтобы она забрала ребенка, а потом позвонили ей. Также мать сообщила, что скорую в садике не вызывали.
Женщина намерена обращаться в суд с исковым заявлением. При этом в полиции не стали возбуждать уголовное дело, объяснив, что без наличия медицинских документов, в которых указаны данные первичного осмотра и состояния здоровья до несчастного случая, нельзя оценить степень тяжести вреда, нанесенного здоровью.
На сегодняшний момент девочка продолжает находиться в больнице. 20 июня 2023 года мать получила акт о происшествии в детском саду, но не стала его подписывать, так как решила обжаловать в прокуратуре отказ полиции возбуждать дело. В ведомстве не нашли причины для отмены отказа.
Заведующая садика рассказала, что воспитательница сразу вызвала бригаду скорой помощи и позвонила матери девочки, однако женщина из-за работы не смогла сразу приехать. Также, по словам сотрудницы детского учреждения, у дошкольницы имеется хроническое заболевание — хрупкие кости, что может спровоцировать перелом даже несерьезное падение или удар обо что-то.
Напомним, 4 мая 2023 года в Екатеринбурге мальчик в детском саду застрял под кроватью. Две воспитательницы с трудом его вытащили. Позднее мать заметила ссадины на теле сына и, узнав о случившемся, обратилась в травмпункт и написала заявление в полицию.
Однако там отказались возбуждать дело. Тогда женщина обратилась в прокуратуру и к региональным омбудсменам.