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Депутат Екатеринбурга обматерил пешехода за съемку его припаркованной машины

23 июня 2023, 16:49
Фото: 1MI
Депутат Екатеринбурга Александр Колесников поскандалил с пешеходом из-за того, что тот снимал на телефон его припаркованный на тротуаре автомобиль Toyota Camry. Инцидент произошел 23 июня 2023 года.

Заступившийся за депутата помощник толкнул екатеринбуржца так, что тот упал. При этом чиновник, ругаясь на прохожего, попытался отобрать у него телефон, пишет «КП-Екатеринбург».

После инцидента Колесников написал заявление на пешехода. По словам депутата, его помощник заехал на тротуар для того, чтобы отдать привезенный груз управляющей компании.

Видео: Е1

Когда чиновник увидел автомобиль на тротуаре, он хотел его переставить, но ему помешал прохожий с телефоном.

Напомним, 20 июня 2023 года в поселке Шайдурово бывший PR-менеджер, уснув за рулем автомобиля, снес газопровод. Пострадавших в результате аварии не было.

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