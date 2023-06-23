Депутат Екатеринбурга обматерил пешехода за съемку его припаркованной машины

Posted Сегодня, 16:49
Published Сегодня, 16:49
Modified Сегодня, 16:49
Updated Сегодня, 16:49
Заступившийся за депутата помощник толкнул екатеринбуржца так, что тот упал. При этом чиновник, ругаясь на прохожего, попытался отобрать у него телефон, пишет «КП-Екатеринбург».
После инцидента Колесников написал заявление на пешехода. По словам депутата, его помощник заехал на тротуар для того, чтобы отдать привезенный груз управляющей компании.
Когда чиновник увидел автомобиль на тротуаре, он хотел его переставить, но ему помешал прохожий с телефоном.
Напомним, 20 июня 2023 года в поселке Шайдурово бывший PR-менеджер, уснув за рулем автомобиля, снес газопровод. Пострадавших в результате аварии не было.