Дороги отремонтируют на Муринских прудах в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 14:01
Published Сегодня, 14:01
Modified Сегодня, 14:03
Updated Сегодня, 14:03
Подрядчику предстоит отремонтировать Уральский проспект, улицы Удовенко, Смелянского, Булата Окуджавы, Муринскую, а также Черноисточинское шоссе. В 2023 году работы, согласно графику, необходимо окончить до октября. В 2024 году строители будут проводить ремонт с мая по октябрь.
Работники подрядной организации на дорогах оборудуют тротуары и велодорожки, установят дорожные знаки, светофоры и остановочные павильоны. Также в документации предусмотрены посадка газонов и кустарников, наружное освещение и утилизация мусора.
Гарантия на земляное полотно на готовых объектах составит восемь лет, на основание дорожной одежды и асфальтобетонное покрытие — шасть лет. Заявки на электронный аукцион принимаются до 26 июня. Затем будет определен победитель тендера.
Напомним, ремонтом дорог на Муринских прудах занимался тагильский «Уралстроймонтаж». Однако контракт с фирмой был расторгнут, так как подрядчик самовольно внес изменения в проектную документацию. После этого УСМ попал в список недобросовестных поставщиков, однако оспорил решение ФАС. На сегодняшний день «Уралстроймонтаж» ремонтирует путепровод на улице Циолковского и неоднократно нарушал сроки договора.