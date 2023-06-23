Дороги отремонтируют на Муринских прудах в Нижнем Тагиле

Напомним, ремонтом дорог на Муринских прудах занимался тагильский «Уралстроймонтаж». Однако контракт с фирмой был расторгнут, так как подрядчик самовольно внес изменения в проектную документацию. После этого УСМ попал в список недобросовестных поставщиков, однако оспорил решение ФАС. На сегодняшний день «Уралстроймонтаж» ремонтирует путепровод на улице Циолковского и неоднократно нарушал сроки договора.