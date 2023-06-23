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Дороги отремонтируют на Муринских прудах в Нижнем Тагиле

23 июня 2023, 14:01
Фото: 1MI
Подрядчика для ремонта дорог в микрорайоне Муринские пруды ищет администрация Нижнего Тагила. На работы выделено 123 миллиона рублей.

Подрядчику предстоит отремонтировать Уральский проспект, улицы Удовенко, Смелянского, Булата Окуджавы, Муринскую, а также Черноисточинское шоссе. В 2023 году работы, согласно графику, необходимо окончить до октября. В 2024 году строители будут проводить ремонт с мая по октябрь.

Работники подрядной организации на дорогах оборудуют тротуары и велодорожки, установят дорожные знаки, светофоры и остановочные павильоны. Также в документации предусмотрены посадка газонов и кустарников, наружное освещение и утилизация мусора.

Гарантия на земляное полотно на готовых объектах составит восемь лет, на основание дорожной одежды и асфальтобетонное покрытие — шасть лет. Заявки на электронный аукцион принимаются до 26 июня. Затем будет определен победитель тендера.

Напомним, ремонтом дорог на Муринских прудах занимался тагильский «Уралстроймонтаж». Однако контракт с фирмой был расторгнут, так как подрядчик самовольно внес изменения в проектную документацию. После этого УСМ попал в список недобросовестных поставщиков, однако оспорил решение ФАС. На сегодняшний день «Уралстроймонтаж» ремонтирует путепровод на улице Циолковского и неоднократно нарушал сроки договора.

Открыть новый участок Черноисточинского шоссе в Нижнем Тагиле планируется в 2023 году
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#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Дороги#Ремонт#Закупка#Муринские пруды#Транспорт#Город#Эксклюзив
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