Экологи: Новый экотехнопарк решит проблему мусорных полигонов в Липецке

«Загрузка полигонов Липецкой области превысила их мощность. Чем это чревато? На переполненных объектах размещения образуются обвалы, что приводит к выходу мусора за границы участка», — заявил глава РЭО Денис Буцаев. Гендиректор РЭО рассказал о подобном случае, который уже произошел в Ленинградской области, хотя предотвращение его было вполне возможно. Буцаев тем не менее выразил уверенность, что ЧП с загрязнением воздуха и распространением плохих запахов чаще всего можно избежать. Именно для этого требуется рекультивация мусорных полигонов. Денис Буцаев напомнил, что Российский экологический оператор, как правило, неизменно соглашается на финансовое участие в реализации подобных проектов.