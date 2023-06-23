Экологи: Новый экотехнопарк решит проблему мусорных полигонов в Липецке

Posted Сегодня, 16:52
Published Сегодня, 16:52
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Updated Сегодня, 16:55
На устранение возникшей проблемы нацелена инициатива руководства региона о подписании концессии по строительству экотехнопарка. Российский экологический оператор (РЭО) озвучил готовность предоставить финансовую поддержку для будущего проекта. Об этом информирует gorod55.
Липецкая область в данный момент имеет 15 полигонов общей мощностью 340 тысяч тонн, при этом объекты уже переполнены. В регионе также расположены три объекта обработки общей мощностью 246 тысяч тонн, причем одну из сортировок на 80 тысяч тонн ТКО задействуют лишь на 2,9 тысячи тонн в год.
«Загрузка полигонов Липецкой области превысила их мощность. Чем это чревато? На переполненных объектах размещения образуются обвалы, что приводит к выходу мусора за границы участка», — заявил глава РЭО Денис Буцаев. Гендиректор РЭО рассказал о подобном случае, который уже произошел в Ленинградской области, хотя предотвращение его было вполне возможно. Буцаев тем не менее выразил уверенность, что ЧП с загрязнением воздуха и распространением плохих запахов чаще всего можно избежать. Именно для этого требуется рекультивация мусорных полигонов. Денис Буцаев напомнил, что Российский экологический оператор, как правило, неизменно соглашается на финансовое участие в реализации подобных проектов.
В рамках мероприятий по обеспечению защиты Липецкой области от последствий переполнения мусорных полигонов регион подписал концессию по запуску экотехнопарка. Договоренность предусматривает запуск комплекса мощностью 200 тысяч тонн, включающего объекты размещения и сортировки.
Экотехнопарк предоставит региону помощь в создании возможностей для утилизации не менее половины твердых отходов. На обслуживании у нового объекта будут Липецк и три района области — Липецкий, Задонский и Хлевенский. Комплекс построят в Липецкой области, в 30 км от реки Дон и в 20 км — от реки Воронеж. Предполагается, что первую очередь экотехнопарка введут в эксплуатацию до конца 2023 года. РЭО также анонсировал планы по предоставлению концессионеру (инвестору) займа из средств облигационного займа в объеме до 95% от суммы капитальных затрат на реализацию первого и второго этапов проекта. Сумму требуемых вложений РЭО оценивает в 2,6 миллиарда рублей с учетом НДС.
Специалисты комиссии государственной экологической экспертизы приняли положительное решение по проекту, подтвердив его экологическую безопасность, а также отметив отсутствие ущерба от его деятельности для окружающей среды, отметил зампредседателя Общественной палаты Липецкой области Андрей Трофименков.