Гендиректор УК «Уральская Сталь» рассказал о стратегии комбината в отношении экологии

Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
Modified Сегодня, 07:02
Updated Сегодня, 07:02
По словам генерального директора комбината Дениса Сафина, экологическая стратегия комбината заключается в модернизации оборудования и применении инновационных технологий.
Руководитель предприятия рассказал, что на комбинате постоянно ведутся работы по охране атмосферного воздуха. Для этого поддерживается в рабочем состоянии соответствующее оборудование и приобретается новое. Так, на участке крупногабаритного литья установили инновационное аспирационное оборудование, способное улавливать свыше 60 тонн пыли в год, пишет 56orb.ru.
Более 15 лет на «Уральской Стали» действует система бессточного водоснабжения. Очищенная вода снова используется в производственном цикле. Вместе с этим регулярно уменьшается забор воды из Урала. А в Ириклинское водохранилище регулярно выпускаются десятки тысяч мальков толстолобика.
Сафин рассказал, что в «Уральской Стали» за последние 10 лет уменьшили техногенное воздействие на природу примерно на треть. Почти на 50% снизились выбросы от дверей коксовых камер. Снижение показателей стало возможным отчасти вследствие внедрения предложений работников предприятия.
Благодаря комплексному экологическому подходу комбинат утилизирует до полутора миллионов тонн отходов производства. 46% из них утилизируются на непосредственно за счёт своих мощностей, 2% отправляются на собственные экологичные хранилища. 52% передаются на утилизацию сторонним структурам.
При комбинате работает собственная аккредитованная лаборатория мониторинга окружающей среды. Она следит за качеством воздуха в санитарно-защитной зоне предприятия. В минувшем году сотрудники лаборатории провели более 36 000 замеров
Минимизация воздействия на экологию, по словам Сафина, является «важнейшей составляющей производственной деятельности комбината». В этом плане комбинат не только демонстрирует максимальную открытость, но и является инициатором улучшения экологической ситуации в регионе.