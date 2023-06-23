Гендиректор УК «Уральская Сталь» рассказал о стратегии комбината в отношении экологии

Руководитель предприятия рассказал, что на комбинате постоянно ведутся работы по охране атмосферного воздуха. Для этого поддерживается в рабочем состоянии соответствующее оборудование и приобретается новое. Так, на участке крупногабаритного литья установили инновационное аспирационное оборудование, способное улавливать свыше 60 тонн пыли в год, пишет 56orb.ru.