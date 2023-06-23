Глава Серова запретил хоронить людей

Posted Сегодня, 06:57
Published Сегодня, 06:57
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Updated Сегодня, 07:01
Согласно документу, деятельность приостанавливается на участках с кадастровым номером 66:23:0501001:9 и 66:23:0101001:210. Там запрещено хоронить людей. Власти не уточнили в документе, по какой причине принято такое решение.
Сизиков уточнил порталу Ura.ru, что в поселке Межевая никто не живет уже давно. В Марсятах закрывается лишь старое кладбище, новая часть продолжает функционировать.
В прошлом году свою работу прекратило кладбище в селе Покровское под Тагилом. Хоронить там перестали из-за того, что администрация занимается переоформлением участка для его дальнейшего расширения. Захоронение обещали возобновить после того, как будут оформлены документы.
Плата за место на кладбище с жителей села Покровское не взималась. Сами сельчане говорили о фиксированной стоимости места для могилы.