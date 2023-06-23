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Глава Серова запретил хоронить людей

23 июня 2023, 06:57
Фото: 1MI

Глава Серова запретил хоронить людей в поселках

Глава Серовского городского округа Свердловской области Василий Сизиков решил остановить деятельность по погребению умерших на кладбищах поселков Межевая и Марсяты. Такое постановление появилось на портале администрации.

Согласно документу, деятельность приостанавливается на участках с кадастровым номером 66:23:0501001:9 и 66:23:0101001:210. Там запрещено хоронить людей. Власти не уточнили в документе, по какой причине принято такое решение.

Сизиков уточнил порталу Ura.ru, что в поселке Межевая никто не живет уже давно. В Марсятах закрывается лишь старое кладбище, новая часть продолжает функционировать.

В прошлом году свою работу прекратило кладбище в селе Покровское под Тагилом. Хоронить там перестали из-за того, что администрация занимается переоформлением участка для его дальнейшего расширения. Захоронение обещали возобновить после того, как будут оформлены документы.

Плата за место на кладбище с жителей села Покровское не взималась. Сами сельчане говорили о фиксированной стоимости места для могилы.

Захоронение на кладбище приостановили в селе Покровское под Тагилом
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#Кладбище#Серов#Могила#Документ#Захоронение#Общество#Марина Шорина
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