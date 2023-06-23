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Из-за незаконной рубки деревьев в Нижнем Тагиле возбуждено уголовное дело

23 июня 2023, 03:35
Фото: 1MI
После жалобы местных жителей на незаконную вырубку двух сосен в Нижнем Тагиле возбуждено уголовное дело. Вырубка происходила на Черноисточинском участке около поселка Антоновский.

С октября 2022 по июнь 2023 года было срублено две сосны. Общий ущерб лесному фонду превысил 27 тысяч рублей. О том, что кто-то рубит сосны, рассказал местный лесничий, пишет ИА «Все новости».

Районная прокуратура провела проверку по факту незаконного выруба деревьев. Неизвестному лесорубу теперь грозит штраф размером до 500 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе МВД «Нижнетагильское».

Напомним, недавно в Екатеринбурге срубили старинную липовую аллею для того, чтобы очистить территорию перед строительством новой больницы.

Многолетнюю липовую аллею в Екатеринбурге срубили из-за строительства больницы
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#Елизавета Зиборова#Нижний Тагил#Свердловская область#Проверка#Прокуратура#Вырубка#Сосны#Деревья#Уголовное дело#Штраф#Природа
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