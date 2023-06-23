Из-за незаконной рубки деревьев в Нижнем Тагиле возбуждено уголовное дело

Posted Сегодня, 03:35
Published Сегодня, 03:35
Modified Сегодня, 03:37
Updated Сегодня, 03:37
С октября 2022 по июнь 2023 года было срублено две сосны. Общий ущерб лесному фонду превысил 27 тысяч рублей. О том, что кто-то рубит сосны, рассказал местный лесничий, пишет ИА «Все новости».
Районная прокуратура провела проверку по факту незаконного выруба деревьев. Неизвестному лесорубу теперь грозит штраф размером до 500 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе МВД «Нижнетагильское».
Напомним, недавно в Екатеринбурге срубили старинную липовую аллею для того, чтобы очистить территорию перед строительством новой больницы.