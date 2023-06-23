Кадровый дефицит в Свердловской области восполнят осужденными

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 08:26
Updated Сегодня, 08:26
Такое заявление сделал глава департамента по труду и занятости населения региона Дмитрий Антонов. Он отметил, что беседы с осужденными уже состоялись.
Он добавил, что среди заключенных есть множество людей, желающих работать. Среди которых есть, например, сварщики 6 разряда, которые стремятся к труду, пишет ЕАН.
Почему бы не дать им возможность? С некоторыми дисциплинарными ограничениями, но тем не менее. Мы оцениваем резерв до 6 тысяч человек, — добавил Дмитрий Антонов.
Ранее стало известно, что число осужденных в стране, которые могут стать работниками, в настоящий момент превышает количество рабочих мест, созданных для них. Потенциал использования труда заключенных находится в пределах 150–185 тысяч человек.