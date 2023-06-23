tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:24

Published Сегодня, 08:24

Modified Сегодня, 08:26

Updated Сегодня, 08:26

Изображение материала

Кадровый дефицит в Свердловской области восполнят осужденными

23 июня 2023, 08:24
Фото: 1MI
При помощи осужденных планируется восполнить кадровый голод в Свердловской области.

Такое заявление сделал глава департамента по труду и занятости населения региона Дмитрий Антонов. Он отметил, что беседы с осужденными уже состоялись.

Он добавил, что среди заключенных есть множество людей, желающих работать. Среди которых есть, например, сварщики 6 разряда, которые стремятся к труду, пишет ЕАН.

Почему бы не дать им возможность? С некоторыми дисциплинарными ограничениями, но тем не менее. Мы оцениваем резерв до 6 тысяч человек, — добавил Дмитрий Антонов.

Ранее стало известно, что число осужденных в стране, которые могут стать работниками, в настоящий момент превышает количество рабочих мест, созданных для них. Потенциал использования труда заключенных находится в пределах 150–185 тысяч человек.

Рекордный дефицит кадров зафиксирован в Свердловской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Свердловский Минздрав не хочет отвечать на вопросы депутатов Тагила о дефиците кадровОбразовательная реформа ждет Свердловскую область из-за дефицита кадровНазначен ответственный за дефицит кадров в полиции Екатеринбурга
#Елена Озерова#Свердловская область#Дефицит кадров#Рбочие#Осужденные#Экономика
Подпишитесь
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле не проводит в полном объеме снижение выбросов в НМУ
Вчера, 11:00
«Огненную картину войны» создали в Нижнем Тагиле из нескольких тысяч свечей
Вчера, 03:43
Грозы и дожди ожидаются в Нижнем Тагиле в выходные дни
Вчера, 13:32
Траурное шествие на мемориале Воинской Славы прошло в Нижнем Тагиле
Вчера, 08:33
Потолок рухнул в квартире в Нижнем Тагиле
21 июня 14:42
Дополнительные выплаты будут назначаться спасателям из Нижнего Тагила
Вчера, 11:22