Новый мост через реку Малая Кушва планируется построить в Нижнем Тагиле

Длина моста составит 49 метров, а ширина — 22 метра. На конструкции будет организовано двухполосное движение для автомобилей, а для пешеходов оборудуют тротуары. С каждой стороны конструкции установят по 10 штанг, а на них — световые элементы в виде звезд синего цвета. Кроме того, проектом нужно предусмотреть малые архитектурные формы в виде соболя и ящерицы на мячах, которые будут располагаться на корзинах высотой 1,8 метра при въездах на мост.