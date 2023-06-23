Новый мост через реку Малая Кушва планируется построить в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 13:19
Published Сегодня, 13:19
Modified Сегодня, 13:21
Updated Сегодня, 13:21
Деньги выделены из местного бюджета, разработать проектную документацию подрядной организации нужно будет в течение 90 рабочих дней.
Длина моста составит 49 метров, а ширина — 22 метра. На конструкции будет организовано двухполосное движение для автомобилей, а для пешеходов оборудуют тротуары. С каждой стороны конструкции установят по 10 штанг, а на них — световые элементы в виде звезд синего цвета. Кроме того, проектом нужно предусмотреть малые архитектурные формы в виде соболя и ящерицы на мячах, которые будут располагаться на корзинах высотой 1,8 метра при въездах на мост.
Гарантия на выполненные работы составит пять лет. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 27 июня.