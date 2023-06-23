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Новый мост через реку Малая Кушва планируется построить в Нижнем Тагиле

23 июня 2023, 13:19
Фото: 1MI
Проект по разработке документации для строительства нового моста через реку Малая Кушва по улице Красногвардейская ищет администрация Нижнего Тагила. На работы выделено пять миллионов рублей.

Деньги выделены из местного бюджета, разработать проектную документацию подрядной организации нужно будет в течение 90 рабочих дней.

Длина моста составит 49 метров, а ширина — 22 метра. На конструкции будет организовано двухполосное движение для автомобилей, а для пешеходов оборудуют тротуары. С каждой стороны конструкции установят по 10 штанг, а на них — световые элементы в виде звезд синего цвета. Кроме того, проектом нужно предусмотреть малые архитектурные формы в виде соболя и ящерицы на мячах, которые будут располагаться на корзинах высотой 1,8 метра при въездах на мост.

Гарантия на выполненные работы составит пять лет. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 27 июня.

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