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Posted 23 июня 2023, 09:59

Published 23 июня 2023, 09:59

Modified 23 июня 2023, 10:20

Updated 23 июня 2023, 10:20

Обвиняемый в педофилии житель Екатеринбурга написал книгу о детях

23 июня 2023, 09:59
Житель Екатеринбурга, которого обвиняют в изнасиловании ребенка, ранее написал книгу о своих отношениях с детьми.

Обвиняемого зовут Александр Журавлев, ему 34 года. Ранее он написал книгу для самообразования школьников и подростков. Книгу он бесплатно распространял в интернете, пишет Е1.

Часть книги посвящена биографии автора. В ней он рассказывает множество фактов в себе, в том числе рассказывает о своих отношениях с несовершеннолетними.

Судя по книге, ранее Александр работал вожатым в школьных лагерях, хотел быть волонтером в детском доме, ходил заниматься в детский кружок танцев. Также он любил играть с детьми на детских площадках.

Только в одном 2022 году я уделял внимание более чем сотне детей, преимущественно девочкам. Я помог им в развитии ловкости и интеллекта и научил немного или даже неплохо играть в шашки, бадминтон и настольный теннис, — утверждает автор книги.

Там же он пишет, что, помимо обучения играм, они много разговаривали с детьми, в частности об их проблемах. Также он угощал девочек конфетами, орехами и так далее.

В книге Александр также пишет, что ранее его подозревали в педофилии после создания собственного детского лагеря. Сейчас Александра обвиняют в изнасиловании ребенка в Чкаловском районе Екатеринбурга.

В книге обвиняемый также описывает свои непростые подростковые годы, проблемы со сверстниками и родителями, а также противоположным полом. Также он упоминает свою зависимость от порнографии.

Александр упоминал и о том, что женщины не любили общаться с ним, считая либо подкаблучником, либо маньяком.

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