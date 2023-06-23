Обвиняемый в педофилии житель Екатеринбурга написал книгу о детях

Posted 23 июня 2023, 09:59
Published 23 июня 2023, 09:59
Modified 23 июня 2023, 10:20
Updated 23 июня 2023, 10:20
Обвиняемого зовут Александр Журавлев, ему 34 года. Ранее он написал книгу для самообразования школьников и подростков. Книгу он бесплатно распространял в интернете, пишет Е1.
Часть книги посвящена биографии автора. В ней он рассказывает множество фактов в себе, в том числе рассказывает о своих отношениях с несовершеннолетними.
Судя по книге, ранее Александр работал вожатым в школьных лагерях, хотел быть волонтером в детском доме, ходил заниматься в детский кружок танцев. Также он любил играть с детьми на детских площадках.
Только в одном 2022 году я уделял внимание более чем сотне детей, преимущественно девочкам. Я помог им в развитии ловкости и интеллекта и научил немного или даже неплохо играть в шашки, бадминтон и настольный теннис, — утверждает автор книги.
Там же он пишет, что, помимо обучения играм, они много разговаривали с детьми, в частности об их проблемах. Также он угощал девочек конфетами, орехами и так далее.
В книге Александр также пишет, что ранее его подозревали в педофилии после создания собственного детского лагеря. Сейчас Александра обвиняют в изнасиловании ребенка в Чкаловском районе Екатеринбурга.
В книге обвиняемый также описывает свои непростые подростковые годы, проблемы со сверстниками и родителями, а также противоположным полом. Также он упоминает свою зависимость от порнографии.
Александр упоминал и о том, что женщины не любили общаться с ним, считая либо подкаблучником, либо маньяком.