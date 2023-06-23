tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:59

Published Сегодня, 09:59

Modified Сегодня, 10:20

Updated Сегодня, 10:20

Изображение материала

Обвиняемый в педофилии житель Екатеринбурга написал книгу о детях

23 июня 2023, 09:59
Фото: vk.com
Житель Екатеринбурга, которого обвиняют в изнасиловании ребенка, ранее написал книгу о своих отношениях с детьми.

Обвиняемого зовут Александр Журавлев, ему 34 года. Ранее он написал книгу для самообразования школьников и подростков. Книгу он бесплатно распространял в интернете, пишет Е1.

Часть книги посвящена биографии автора. Там он рассказываем множество фактов в себе, в том числе рассказывает о своих отношениях с несовершеннолетними.

Судя по книге, ранее Александр работал вожатым в школьных лагерях, хотел быть волонтером в детском доме, ходил заниматься в детский кружок танцев. Также он любил играть с детьми на детских площадках.

Только в одном 2022 году я уделял внимание более чем сотне детей, преимущественно девочкам. Я помог им в развитии ловкости и интеллекта и научил немного или даже неплохо играть в шашки, бадминтон и настольный теннис, — утверждает автор книги.

Там же он пишет, что, помимо обучения играм, они много разговаривали с детьми, в частности об их проблемах. Также он угощал девочек конфетами, орехами и так далее.

В книге Александр также пишет, что ранее его подозревали в педофилии после создания собственного детского лагеря. Сейчас Александра обвиняют в изнасиловании ребенка в Чкаловском районе Екатеринбурга.

В книге обвиняемый также описывает свои непростые подростковые годы, проблемы со сверстниками и родителями, а также противоположным полом. Также он упоминает свою зависимость от порнографии.

Александр упоминал и о том, что женщины не любили общаться с ним, считая либо подкаблучником, либо маньяком.

Разыскиваются жертвы задержанного педофила в Екатеринбурге
Узнать подробнее
Читайте также:
Педофил из Нижнего Тагила получил 12 лет колонии строгого режимаПедофил совершил развратные действия с девочками в подъезде в ЕкатеринбургеСтрашилка про педофила со скрипкой распространяется в Нижнем Тагиле
#Елена Озерова#Екатеринбург#Книга#Педофил#Обвиняемый#Дети#Педофилия#Криминал
Подпишитесь
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле не проводит в полном объеме снижение выбросов в НМУ
Вчера, 11:00
«Огненную картину войны» создали в Нижнем Тагиле из нескольких тысяч свечей
Вчера, 03:43
Грозы и дожди ожидаются в Нижнем Тагиле в выходные дни
Вчера, 13:32
Траурное шествие на мемориале Воинской Славы прошло в Нижнем Тагиле
Вчера, 08:33
Потолок рухнул в квартире в Нижнем Тагиле
21 июня 14:42
Дополнительные выплаты будут назначаться спасателям из Нижнего Тагила
Вчера, 11:22