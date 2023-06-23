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Онлайн-школа мультипликации открывается для подростков Нижнего Тагила

23 июня 2023, 08:07
Фото: 1MI
В дни летних каникул в Нижнем Тагиле открывается всероссийская онлайн-школа по анимации для детей. Ребята от 11 до 18 лет получат возможность бесплатно изучить разные стили анимации. Искусственный интеллект дорисует лучшие работы и интегрирует их в серию мультфильмов о безопасном интернете.

Онлайн-школа пройдет в официальном телеграмм-аккаунте федерального образовательного проекта «Поколение М» с 1 по 31 июля 2023 года. Программа разработана таким образом, чтобы дети могли научиться работать с различными инструментами для создания собственных графических произведений. Каждую неделю участников ждут разные направления — японское аниме, нормкор, неоавангардизм. Можно выбрать изучение одного или сразу всех арт-стилей.

После каждого онлайн-урока дается практическое задание, которое поможет детям подкрепить теоретические знания. В качестве итоговой работы нужно будет нарисовать маскота — цифрового аватара. Лучший выдуманный персонаж, которого выберет экспертное жюри, будет интегрирован в серию мультфильмов про безопасный интернет.

Трое финалистов получат приглашения на любые мероприятия в Москве и городах-миллионниках. Вместе с билетами на мероприятие организаторы оплатят для победителей и сопровождающих лиц и транспортные расходы.

«Поколение М» — это крупнейшая в России образовательная платформа для развития детского творчества. С помощью ИТ-технологий участники проекта получают возможность пойти образовательные курсы по различным творческим дисциплинам под руководством опытных преподавателей, знакомятся с экспертами и знаменитыми деятелями в области искусства, технических, ИТ и креативных индустрий и развивают важные навыки, которым будут им полезны в будущем.

Проект объединяет идею образования и развития детей из регионов России и благотворительную механику. Все цифровые активности участников проекта в группах и на сайте «Поколения М» МТС конвертирует в деньги и переводит их на лечение тяжелобольных детей. В рамках «Поколения М» собрано более 23 миллионов рублей, которые направлены на лечение 82 детей.

Альянс по защите детей в цифровой среде — это добровольное объединение девяти крупных технологических, цифровых и медиакомпаний России, созданное в 2021 году с целью развития безопасного и благоприятного интернет-пространства для юных пользователей. Например, один из 9 участников альянса — МТС — как раз и разработал образовательный проект «Поколение М».

#Анастасия Имамахметова#Нижний Тагил#Общество#Обучение#Онлайн#Школа#Анимация#Мультфильмы
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