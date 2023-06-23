Первые погорельцы Сосьвы получили жилищные сертификаты

Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 10:38
Updated Сегодня, 10:38
По решению губернатора региона на эти сертификаты погорельцы смогут приобрести недвижимость в любом городе или населенном пункте Свердловской области, сообщает телеканал «ОТВ».
Сумма сертификатов зависела от того, какого жилья лишились жители Сосьвы. Оценивалась площадь потерянного имущества. Выплаты составляют от 1 до 7,5 млн рублей. Мерой поддержки смогут воспользоваться 57 семей.
Тем времени в Сосьве продолжают строить дом на три этажа, а также частные дома. А в Таежном проводится сборка домокомплектов. Строительство планируют закончить в начале осени.