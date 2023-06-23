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Первые погорельцы Сосьвы получили жилищные сертификаты

23 июня 2023, 10:35
Фото: 1MI
Первые жилищные сертификаты получили пострадавшие от пожаров в Сосьве. Их получили 19 погорельцев.

По решению губернатора региона на эти сертификаты погорельцы смогут приобрести недвижимость в любом городе или населенном пункте Свердловской области, сообщает телеканал «ОТВ».

Сумма сертификатов зависела от того, какого жилья лишились жители Сосьвы. Оценивалась площадь потерянного имущества. Выплаты составляют от 1 до 7,5 млн рублей. Мерой поддержки смогут воспользоваться 57 семей.

Тем времени в Сосьве продолжают строить дом на три этажа, а также частные дома. А в Таежном проводится сборка домокомплектов. Строительство планируют закончить в начале осени.

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#Имущество#Квартиры#Погорельцы#Сосьва#Общество#Свердловская область#Елена Озерова
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