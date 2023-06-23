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Пьяный пенсионер пытался подкупить курганских инспекторов

23 июня 2023, 09:37
Фото: 1MI
Пенсионер попался наряду ДПС на трассе Макушино — Мартино. Ему предложили пройти медосвидетельствование, но мужчина решил предложить взамен деньги.

Находясь в служебном автомобиле, 66-летний мужчина склонял инспекторов к коррупции. Он пытался дать вознаграждение в размере 8,3 тысячи рублей, передает пресс-служба УГИБДД по Свердловской области.

Мужчина управлял кроссовером Toyota RAV4. В отношении водителя возбудили уголовное дело за мелкое взяточничество. Нарушителю может грозить лишение свободы до одного года либо крупный штраф.

Ранее в Ревде 48-летний пьяный водитель пытался дать взятку остановившему ему инспектору ГИБДД. Нарушитель подсунул в бардачок 90 тысяч рублей, но правоохранитель доложил обо всем руководству.

За 90 тысяч пытался откупиться от инспектора ГАИ пьяный водитель в Ревде
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#Марина Шорина#ГИБДД#Взятка#Пьяный водитель#Общество#Транспорт#Свердловская область
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