Пьяный пенсионер пытался подкупить курганских инспекторов

Posted Сегодня, 09:37
Published Сегодня, 09:37
Modified Сегодня, 09:39
Updated Сегодня, 09:39
Находясь в служебном автомобиле, 66-летний мужчина склонял инспекторов к коррупции. Он пытался дать вознаграждение в размере 8,3 тысячи рублей, передает пресс-служба УГИБДД по Свердловской области.
Мужчина управлял кроссовером Toyota RAV4. В отношении водителя возбудили уголовное дело за мелкое взяточничество. Нарушителю может грозить лишение свободы до одного года либо крупный штраф.
Ранее в Ревде 48-летний пьяный водитель пытался дать взятку остановившему ему инспектору ГИБДД. Нарушитель подсунул в бардачок 90 тысяч рублей, но правоохранитель доложил обо всем руководству.