Семья из Свердловской области задержана за продажу поддельной молочки

Такой деятельностью пара занималась с 2016 года. Маркировки на твороге, масле и сыре были поддельными и не соответствовали настоящему составу продуктов. Так, вместо сливочного масла они сбывали спред, рассказали в группе ВКонтакте «Урал Мэш».