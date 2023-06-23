Семья из Свердловской области задержана за продажу поддельной молочки

Posted Сегодня, 06:38
Published Сегодня, 06:38
Modified Сегодня, 06:38
Updated Сегодня, 06:38
Такой деятельностью пара занималась с 2016 года. Маркировки на твороге, масле и сыре были поддельными и не соответствовали настоящему составу продуктов. Так, вместо сливочного масла они сбывали спред, рассказали в группе ВКонтакте «Урал Мэш».
От их поддельной продукции пострадали Уктусский пансионат, Свердловская облбольница № 1, НИИ дерматовенерологии и иммунопатологии, больница № 40, а также другие учреждения.
В отношении супругов было возбуждено уголовное дело. Теперь им грозит до 10 лет тюремного заключения.
Напомним, недавно в свердловском Россельхознадзоре после проверки сыра половина из взятых проб оказалась некачественной.