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Семья из Свердловской области задержана за продажу поддельной молочки

23 июня 2023, 06:38
Фото: 1MI
Супруги из Свердловской области подозреваются в поставке некачественной молочной продукции в школы, больницы и интернаты региона.

Такой деятельностью пара занималась с 2016 года. Маркировки на твороге, масле и сыре были поддельными и не соответствовали настоящему составу продуктов. Так, вместо сливочного масла они сбывали спред, рассказали в группе ВКонтакте «Урал Мэш».

От их поддельной продукции пострадали Уктусский пансионат, Свердловская облбольница № 1, НИИ дерматовенерологии и иммунопатологии, больница № 40, а также другие учреждения.

В отношении супругов было возбуждено уголовное дело. Теперь им грозит до 10 лет тюремного заключения.

Напомним, недавно в свердловском Россельхознадзоре после проверки сыра половина из взятых проб оказалась некачественной.

Половина из проверенного сыра в Свердловской области оказалась некачественной
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#Елизавета Зиборова#Свердловская область#Молочная продукция#Подделка#Торговля#Пострадавшие#Уголовное дело#Происшествия
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