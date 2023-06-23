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Северный медно-цинковый рудник «Святогора» внедряет новую систему диспетчеризации

23 июня 2023, 10:43
Фото: ОАО «УГМК»
На Северном медно-цинковом руднике АО «Святогор» в тестовом режиме внедряется современная система диспетчеризации. Она поможет горнякам контролировать передвижение самосвалов и другого горного оборудования для исключения технологических простоев, а также их загрузку, уровень топлива и скорость.

Система установлена как на компьютеры рудника, так и на горную технику: самосвалы, бульдозеры и погрузчики. Каждая машина оснащена специальным планшетом. На его экране отображаются данные о состоянии транспорта, количестве сделанных рейсов и объемах перевезенной продукции. Система диспетчеризации функционирует через GPS-связь.

Данная работа ведется с целью повышения эффективности производства. Реализация проекта диспетчеризации позволит нам организовать строгий контроль ведения горных работ на карьерах, — отметил начальник карьера СМЦР АО «Святогор» (входит в группу УГМК) Александр Калашников.
Фото: ОАО «УГМК»

Переход на новую систему требует специальной подготовки специалистов. Современным технологиям обучаются диспетчеры. Они в последствии будут отслеживать состояние техники и управлять работой оборудования, механики автотранспортного участка и руководители рудника в онлайн-режиме.

Механики будут осуществлять контроль за техническим состоянием автомобилей, а также контролировать состояние и расход крупногабаритных шин, — добавил Александр Калашников.

Пока система диспетчеризации работает в тестовом режиме. Нюансы и детали работы будут дорабатываться в процессе эксплуатации. В ближайшее время программу планируется перевести в опытно-промышленные испытания.

В 2023 году АО «Святогор» намерен направить на внедрение современной системы диспетчеризации на СМЦР 38 млн рублей.

#Святогор#УГМК#Группа УГМК#Свердловская область#Анастасия Имамахметова
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