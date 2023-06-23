Северный медно-цинковый рудник «Святогора» внедряет новую систему диспетчеризации

Система установлена как на компьютеры рудника, так и на горную технику: самосвалы, бульдозеры и погрузчики. Каждая машина оснащена специальным планшетом. На его экране отображаются данные о состоянии транспорта, количестве сделанных рейсов и объемах перевезенной продукции. Система диспетчеризации функционирует через GPS-связь.