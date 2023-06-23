Слесарь из Екатеринбурга лишился 3,5 млн рублей из-за «безопасных счетов»

Мужчина обратился в полицию 21 июня. По его словам, неизвестные убедили его отдать все накопления и оформить кредит на 3,5 миллиона рублей. По словам мужчины, ему звонили в течение двух недель, начиная с 25 мая. Звонивший рассказал, что на имя слесаря оформлены 9 кредитов в банке, клиентом которого он является. Поэтому, сообщил специалист, нужно перевести их на счет ЦБ. После этого средства будут возвращены.