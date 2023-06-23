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Слесарь из Екатеринбурга лишился 3,5 млн рублей из-за «безопасных счетов»

23 июня 2023, 08:07
Фото: 1MI
Слесарь одного из предприятий Екатеринбурга лишился почти 3,5 миллиона рублей после того, как перевел их по просьбе мошенников на «безопасные счета».

Мужчина обратился в полицию 21 июня. По его словам, неизвестные убедили его отдать все накопления и оформить кредит на 3,5 миллиона рублей. По словам мужчины, ему звонили в течение двух недель, начиная с 25 мая. Звонивший рассказал, что на имя слесаря оформлены 9 кредитов в банке, клиентом которого он является. Поэтому, сообщил специалист, нужно перевести их на счет ЦБ. После этого средства будут возвращены.

Мужчина выполнил все указания и перевел свои накопления в размере 2,1 миллиона рублей. В течение нескольких дней звонки продолжались и мужчина оформил кредит еще на 1,5 миллиона рублей. И тоже перевел их.

6 июня неизвестный связался с пострадавшим и рассказал, что нужно внести госпошлину, чтобы получить компенсацию. Тогда мужчина взял еще 300 тысяч и перевел их. Когда он понял, что его обманывают, то обратился в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело, сообщили в УМВД по Екатеринбургу.

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#Ирина Кирилова#Мошенничество#Деньги#Уголовное дело#Криминал#Екатеринбург
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