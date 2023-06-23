Суд обязал больницу Талицы выплатить медсестре положенную ей соцвыплату

При приеме на работу в больницу с медсестрой был заключен трудовой договор, в котором было указано, что данная работа для нее основная и на неопределенный срок. При этом ей был установлен оклад на полставки, также предусмотрено совместительство полставки медсестры, рассказали в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.