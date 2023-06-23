Суд обязал больницу Талицы выплатить медсестре положенную ей соцвыплату

Posted Сегодня, 14:27
Published Сегодня, 14:27
Modified Сегодня, 14:27
Updated Сегодня, 14:27
При приеме на работу в больницу с медсестрой был заключен трудовой договор, в котором было указано, что данная работа для нее основная и на неопределенный срок. При этом ей был установлен оклад на полставки, также предусмотрено совместительство полставки медсестры, рассказали в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.
При этом правительственным постановлением предусмотрено, что некоторым категориям медработников, специальная соцвыплата. Исходя из того, что женщина трудоустроена на полставки, работодатель при составлении списков соцвыплаты должен начислять ½ суммы выплаты.
Однако в ходе проверки, организованной прокуратурой, выяснилось, что в период с начала 2023 года списки о начислении соцвыплаты составлялись с нарушениями. Прокуратура потребовала от работодателя устранить данные нарушения.
В настоящий момент требования ведомства выполнены, выплаты медицинскому сотруднику были полностью перечислены.
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