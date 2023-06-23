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Три исправительных центра для осужденных появятся в Свердловской области

23 июня 2023, 12:56
Фото: 1MI
Летом в Свердловской области появятся как минимум три исправительных центра для осужденных.

Об этом рассказал начальник регионального ГУФСИН Александр Федоров, пишет «Интерфакс».

Александр Федоров отметил, что еще ряд проектов может быть реализован осенью. Также в этом году планируется открыть для осужденных не менее 400 новых мест. Цель — увеличить количество осужденных, которые работают по специальностям токарь и сварщик.

Ранее сообщалось, что Свердловской области планируется решить проблему дефицита кадров, привлекая к труду заключенных. Резерв среди них составляет 6 тысяч человек.

Кадровый дефицит в Свердловской области восполнят осужденными
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#Свердловская область#ГУФСИН#Осужденные#Заключенные#Исправительные центры#Общество#Елена Озерова
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