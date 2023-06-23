Три исправительных центра для осужденных появятся в Свердловской области

Posted Сегодня, 12:56
Published Сегодня, 12:56
Modified Сегодня, 12:58
Updated Сегодня, 12:58
Об этом рассказал начальник регионального ГУФСИН Александр Федоров, пишет «Интерфакс».
Александр Федоров отметил, что еще ряд проектов может быть реализован осенью. Также в этом году планируется открыть для осужденных не менее 400 новых мест. Цель — увеличить количество осужденных, которые работают по специальностям токарь и сварщик.
Ранее сообщалось, что Свердловской области планируется решить проблему дефицита кадров, привлекая к труду заключенных. Резерв среди них составляет 6 тысяч человек.