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Три случая клещевого боррелиоза выявлены в Верхней Салде

23 июня 2023, 15:01
Фото: 1MI
В Верхней Салде среди местных жителей были зафиксированы три случая клещевого боррелиоза.

Все пострадавшие — жители пенсионного возраста. На данный момент их состояние здоровья удовлетворительно. При этом клещевой энцефалит в городе не зарегистрирован, сообщили в пресс-службе свердловского Роспотребнадзора.

По данным ведомства, в целом медпомощь понадобилась 282 горожанам, в том числе 45 детям. Всего по Свердловской области с начала сезона было зафиксировано почти 17 тысяч нападений клещей на жителей региона.

Напомним, в 2023 году количество нападений клещей на жителей Свердловской области увеличилось на 25% в сравнении с 2022 годом.

Клещи в 2023 году в Свердловской области кусают людей чаще на 25%
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#Елизавета Зиборова#Клещи#Боррелиоз#Укус клеща#Пострадавшие#Горожане#Роспотребнадзор#Здоровье#Свердловская область#Верхняя Салда
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