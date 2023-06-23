Три случая клещевого боррелиоза выявлены в Верхней Салде

Posted Сегодня, 15:01
Published Сегодня, 15:01
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Updated Сегодня, 15:01
Все пострадавшие — жители пенсионного возраста. На данный момент их состояние здоровья удовлетворительно. При этом клещевой энцефалит в городе не зарегистрирован, сообщили в пресс-службе свердловского Роспотребнадзора.
По данным ведомства, в целом медпомощь понадобилась 282 горожанам, в том числе 45 детям. Всего по Свердловской области с начала сезона было зафиксировано почти 17 тысяч нападений клещей на жителей региона.
Напомним, в 2023 году количество нападений клещей на жителей Свердловской области увеличилось на 25% в сравнении с 2022 годом.