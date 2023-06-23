Туристам в Свердловской области разрешили посещать парки без ограничений

Posted Сегодня, 15:40
Published Сегодня, 15:40
Modified Сегодня, 15:40
Updated Сегодня, 15:40
Так, теперь туристам можно посещать реку Чусовая, Заказник Режевской, Бажовские места, Оленьи ручьи, а также екатеринбургские лесопарки, в том числе Шарташский лесопарк, рассказали в Департаменте информполитики Свердловской области.
При этом в Свердловской области продолжает действовать противопожарный режим, установленный в апреле 2023 года в связи с массовыми лесными пожарами.
Напомним, с 6 июня 2023 года в регионе было разрешено посещать парки в сопровождении экскурсоводов или сотрудников парков.