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Туристам в Свердловской области разрешили посещать парки без ограничений

23 июня 2023, 15:40
Фото: 1MI
В Свердловской области ослабили запрет на посещение парков и других охраняемых природных территорий без сопровождения с 23 июня 2023 года.

Так, теперь туристам можно посещать реку Чусовая, Заказник Режевской, Бажовские места, Оленьи ручьи, а также екатеринбургские лесопарки, в том числе Шарташский лесопарк, рассказали в Департаменте информполитики Свердловской области.

При этом в Свердловской области продолжает действовать противопожарный режим, установленный в апреле 2023 года в связи с массовыми лесными пожарами.

Напомним, с 6 июня 2023 года в регионе было разрешено посещать парки в сопровождении экскурсоводов или сотрудников парков.

Частично ослаблен противопожарный режим в Свердловской области
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#Елизавета Зиборова#Свердловская область#Парки#Лесопарк#Туристы#Посещение#Запрет#Разрешение#Природа
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