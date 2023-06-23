В два раза увеличили зарплату сельским старостам Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
Всего в Нижнем Тагиле работают 13 старост сельских населенных пунктов. Таким образом, за год они будут получать общую сумму в 608 тысяч рублей. Ранее их ежемесячное вознаграждение составляло 1 906 рублей. Действие постановления будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 июня 2023 года.
Напомним, летом 2022 года староста поселка Чащино Леонид Храмков снял с себя полномочия. Одной из причин стала низкая заработная плата. Однако в декабре жители снова предложили его кандидатуру на эту должность и Леонид Храмков вернулся после перерасчета пенсии.