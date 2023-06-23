tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:29

Published Сегодня, 10:29

Modified Сегодня, 10:31

Updated Сегодня, 10:31

Изображение материала

В два раза увеличили зарплату сельским старостам Нижнего Тагила

23 июня 2023, 10:29
Фото: 1MI
Старостам сельских населенных пунктов Нижнего Тагила подняли денежное вознаграждение до 3 900 рублей в месяц. Соответствующее постановление подписал глава города Владислав Пинаев.

Всего в Нижнем Тагиле работают 13 старост сельских населенных пунктов. Таким образом, за год они будут получать общую сумму в 608 тысяч рублей. Ранее их ежемесячное вознаграждение составляло 1 906 рублей. Действие постановления будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 июня 2023 года.

Напомним, летом 2022 года староста поселка Чащино Леонид Храмков снял с себя полномочия. Одной из причин стала низкая заработная плата. Однако в декабре жители снова предложили его кандидатуру на эту должность и Леонид Храмков вернулся после перерасчета пенсии.

Староста поселка Чащино под Нижним Тагилом уволился из-за низкой зарплаты
Узнать подробнее
Читайте также:
Староста поселка Чащино под Тагилом вернулся на должность после перерасчета пенсииНазвано имя лучшей старосты в Нижнем Тагиле
#Нижний Тагил#Зарплата#Деньги#Старосты#Село#Деревня#Общество#Эксклюзив#Евгения Сафина
Подпишитесь
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле не проводит в полном объеме снижение выбросов в НМУ
Вчера, 11:00
«Огненную картину войны» создали в Нижнем Тагиле из нескольких тысяч свечей
Вчера, 03:43
Грозы и дожди ожидаются в Нижнем Тагиле в выходные дни
Вчера, 13:32
Траурное шествие на мемориале Воинской Славы прошло в Нижнем Тагиле
Вчера, 08:33
Потолок рухнул в квартире в Нижнем Тагиле
21 июня 14:42
Дополнительные выплаты будут назначаться спасателям из Нижнего Тагила
Вчера, 11:22