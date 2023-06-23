В два раза увеличили зарплату сельским старостам Нижнего Тагила

Всего в Нижнем Тагиле работают 13 старост сельских населенных пунктов. Таким образом, за год они будут получать общую сумму в 608 тысяч рублей. Ранее их ежемесячное вознаграждение составляло 1 906 рублей. Действие постановления будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 июня 2023 года.