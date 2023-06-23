В Конгрессе молодых ученых примут участие более 4 тысяч человек

Мероприятия Конгресса молодых ученых в 2023 году пройдут с 28 по 30 ноября в парке науки и искусства «Сириус» на федеральной территории «Сириус». Осенью в Хабаровске, Астрахани и Перми должны пройти мероприятия — спутники конгресса, на которых будут прорабатываться актуальные запросы от регионов.

Необходимо отметить, что ранее заявки на проведение мероприятий — спутников конгресса на своей территории — поступили более чем от десяти российских регионов. Предстоящий Конгресс молодых ученых призван стать одним из ключевых событий 2023 года в рамках Десятилетия науки и технологий, объявленного тематическим указом президента Российской Федерации Владимира Путина. Об этом пишет gorod55.ru. Организаторами Конгресса молодых ученых выступили Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию, Фонд Росконгресс. Информационным партнёром мероприятия выступает медиахолдинг 1MI. По замыслам организаторов Конгресс молодых ученых посетят свыше 4 тыс. участников. Мероприятие подобного уровня должно объединить представителей академической среды, в первую очередь молодых ученых — победителей конкурсов грантов, студентов, школьников — и ведущих российских исследователей, представителей научных и образовательных организаций, органов власти и бизнес-сообщества. Главной целью мероприятия является создание для российского научного сообщества регулярных площадок, а также возможностей для взаимодействия основных участников научно-технологического и инновационного процессов как на федеральном, так и на региональном уровне. Как уже отмечалось, мероприятия конгресса будут предварять мероприятия-спутники в российских регионах, которые направлены на решение практических задач субъектов с помощью привлечения российского научного сообщества, включая молодых ученых.