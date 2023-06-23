В Кушве открыт мемориал погибшим от ран в госпиталях

Posted Сегодня, 07:52
Published Сегодня, 07:52
Modified Сегодня, 07:54
Updated Сегодня, 07:54
Воинское захоронение солдат Великой Отечественной войны благоустроили по программе «Формирование современной городской среды», сообщает департамент информационной политики. Здесь отметили, что за два года на восстановление было израсходовано 29,4 миллиона рублей.
Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов добавил, что в этом месте будут проходить многие знаковые события, такие как вручение паспортов, отправка в армию и другие.
Ремонт состоялся с учетом сохранения историко-культурной значимости монумента. В частности, восстановлена стена из красного кирпича и стела с колоколом.
Привели в порядок в том числе и территория площади, ступени, ведущие к сооружению, и пешеходные дорожки. Для маломобильных людей специалисты создали вход без ступеней. Также на территории появились лавочки и урны с символикой Победы.