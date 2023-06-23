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В Нижнем Тагиле обсуждают финал проекта реконструкции «Старого Демидовского завода»

23 июня 2023, 10:34
Фото: tagilcity.ru
23 июня в Нижнем Тагиле проходит финальная стратегическая сессия, посвященная обсуждению разработанной концепции реконструкции территории «Старого Демидовского завода». Уже в середине июля эксперты планируют представить готовый проект на ИННОПРОМЕ.

Стратегическое решение о начале работы по созданию нового культурно-образовательного и научно-технического центра было принято еще в декабре 2022 года.

Проект к финальной сессии подготовили урбанисты Москвы и Санкт-Петербурга. В обсуждении приняли участие представители администрации Нижнего Тагила, Нижнетагильского музея-заповедника, потенциальные резиденты и инвесторы, эксперты по формированию комфортной городской среды из Нижнего Тагила и других регионов России.

На сегодняшний день уже есть концепция развития территории. С экспертами всех направлений мы обсуждаем какие есть точки улучшения либо точки ограничения, связанные с законодательными требованиями, которые не позволят реализовать эту концепцию в полном объеме. Мы смотрим на эту территорию с позиции реализации всех задумок каждого из нас для того, чтобы в перспективе 17 лет все-таки был создан город-сад и была возможность не только говорить о том, что это просто старый демидовский завод. А именно, что это реально точка притяжения всех жителей города и также, что это экономически окупаемая точка города, — рассказала TagilCity.ru член комиссии по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству, член комиссии по социальной политике Юлия Ефименко.
Фото: tagilcity.ru

Более 1000 рабочих мест

На территории «Старого Демидовского завода» планируется размещение новых современных производств и сопутствующей инфраструктуры. По мнению экспертов, это создаст более 1000 новых высококвалифицированных рабочие места в городе.

Создание хаба для 3500 новых студентов

На объекте расположатся сразу несколько образовательных точек притяжения:

  • Университет,
  • Детский технопарк,
  • Образовательный центр.

Нижний Тагил получит новую качественную образовательную среду, привлекающую молодежь и способную конкурировать с лучшими областными и российскими кампусами, считают специалисты. Также инновационный центр свяжет между собой все ключевые отрасли городской промышленности и станет поставщиком кадров и технологий для промышленных предприятий.

Культурно-событийная площадка на 700 мероприятий в год

По задумке, многофункциональный культурный центр станет местом концентрации культурной жизни города и будет готов к проведению мероприятий любого формата в любое время.

Большой маршрут для прогулок

Набережная на территории проекта свяжет жилые районы вблизи парка «Народный» с жилыми районами на юге Нижнего Тагила единым рекреационным маршрутом. Для объединения городской территории, университета и нового жилья предлагается разместить пешеходные связи-мосты через реку Тагил.

Созданный район задаст новые стандарты качества жизни и экологичности и станет комфортным местом жительства для горожан, отмечается в проекте.

Фото: tagilcity.ru

Этапы реализации проекта

  • I этап (2023–2025 годы): обследование территории для ее инженерной подготовки, работа с с ОКН и охранными зонами. За 2 года планируется провести архитектурный конкурс и создать управляющую инфраструктуру проекта,
  • II этап (2026–2030 годы): ревитализация музейной части, создание креативного пространства и благоустройство набережной. За это время разработают Технопарк и RandD-центр, а также первую очередь Кампуса, включая бакалавриат университета,
  • III этап (2031–2035 годы): специалисты построят технопарк, первую очередь Индустриального парка, вторую очередь Кампуса (магистратуры университета) и первую очередь жилья, включая общежития,
  • IV этап (2036–2040 года): строители возведут вторую очередь индустриального парка и вторую очередь жилья.
Фото: tagilcity.ru
Это завершающая финальная стратегическая сессия, в которой мы фокусно выбирали не просто широкий круг горожан, жителей, а непосредственно экспертов, участников всех этих процессов и представляли им тот целевой сценарий и ту функциональную модель, с которой планируем выходить уже в широкое общественное пространство и которая, собственно, и станет результатом той работы, которая вела наша команда, — сказал генеральный директор ООО «Управляющая компания Имхотеп Девелопмент» Вячеслав Трактовенко.

Функциональная модель и целевой сценарий представлены уже сейчас. Эксперты планируют рассказать о проекте уже в середине июля на Иннопроме.

Вместе с финансовой моделью и дорожной картой следующим этапом реализации этого проекта станет техническое задание на проведение архитектурного конкурса. Эксперты считают «Старый Демидовский завод» недооцененным объектом на общей туристической карты страны и ставят его на одну строчку с Казанским и Тобольским Кремлем. Создатели хотят для нового тагильского проекта всероссийской славы.

#Анастасия Имамахметова#Старый Демидовский завод#Проект#Реконструкция#Администрация Нижнего Тагила#Нижний Тагил#Город#Эксклюзив
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