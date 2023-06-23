В Нижнем Тагиле обсуждают финал проекта реконструкции «Старого Демидовского завода»

Вместе с финансовой моделью и дорожной картой следующим этапом реализации этого проекта станет техническое задание на проведение архитектурного конкурса. Эксперты считают «Старый Демидовский завод» недооцененным объектом на общей туристической карты страны и ставят его на одну строчку с Казанским и Тобольским Кремлем. Создатели хотят для нового тагильского проекта всероссийской славы.