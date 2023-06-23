В Первоуральске медики спасли беременную и ее ребенка после ДТП

Пострадавшей 25 лет. Она была на 32-33 неделе беременности, когда попала в аварию. Ее отвезли в городскую больницу Первоуральска, где ей поставили диагноз — черепно-мозговая травму и перелом левой бедренной кости, пишет «КП-Екатеринбург».