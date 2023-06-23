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В Первоуральске медики спасли беременную и ее ребенка после ДТП

23 июня 2023, 07:30
Фото: 1MI
В Первоуральске врачи провели экстренную операцию беременной после аварии, а также помогли появиться на свет недоношенному ребенку.

Пострадавшей 25 лет. Она была на 32-33 неделе беременности, когда попала в аварию. Ее отвезли в городскую больницу Первоуральска, где ей поставили диагноз — черепно-мозговая травму и перелом левой бедренной кости, пишет «КП-Екатеринбург».

Ей стали проводить экстренную операцию для лечения перелома бедра, а также было важно, чтобы ребенок появился на свет именно сейчас. Мальчику весом 1 750 граммов помогли родиться.

После врачам предстояло остановить внутреннее кровотечение, исключить повреждение нервов и сосудов фрагментами сломанной кости. Все прошло успешно. Женщина один день провела в реанимации, а потом была переведена в палату.

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#Елена Озерова#Дети#ДТП#Врачи#Беременная#Авария#Здоровье#Свердловская область#Первоуральск
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