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Водитель погиб при столкновении с деревом на трассе под Ирбитом

23 июня 2023, 06:08
Фото: ГИБДД по Свердловской области
22-летний водитель автомобиля ВАЗ погиб в ДТП после того, как совершил наезд на дерево. ДТП произошло под Ирбитом вечером 22 июня 2023 года.

Мужчина, сидевший за рулем автомобиля, при повороте налево не справился с управлением, в результате чего съехал с проезжей части. Автомобиль опрокинулся и столкнулся с деревом, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

Водитель скончался на месте происшествия. 17-летний пассажир, ехавший на переднем пассажирском сидении, был госпитализирован в реанимацию.

Фото: ГИБДД по Свердловской области

В момент аварии водитель и пассажир не были пристегнуты ремнями безопасности. В салоне автомобиля были найдены бутылки с алкоголем. Находился ли водитель в алкогольном опьянении или нет, будет установлено после судебно-медицинского исследования погибшего.

Напомним, недавно в Екатеринбурге произошло массовое дорожное происшествие, в котором пострадали пятеро человек.

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#Елизавета Зиборова#ДТП#Инцидент#Автомобиль#Смерть#Водитель#Проверка#Авария#ГИБДД#Пострадавший#Происшествия#Свердловская область
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