Водитель погиб при столкновении с деревом на трассе под Ирбитом

Posted Сегодня, 06:08
Published Сегодня, 06:08
Modified Сегодня, 06:08
Updated Сегодня, 06:08
Мужчина, сидевший за рулем автомобиля, при повороте налево не справился с управлением, в результате чего съехал с проезжей части. Автомобиль опрокинулся и столкнулся с деревом, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.
Водитель скончался на месте происшествия. 17-летний пассажир, ехавший на переднем пассажирском сидении, был госпитализирован в реанимацию.
В момент аварии водитель и пассажир не были пристегнуты ремнями безопасности. В салоне автомобиля были найдены бутылки с алкоголем. Находился ли водитель в алкогольном опьянении или нет, будет установлено после судебно-медицинского исследования погибшего.
Напомним, недавно в Екатеринбурге произошло массовое дорожное происшествие, в котором пострадали пятеро человек.