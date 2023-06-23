Водители устроили драку посреди дороги в Ревде

Posted Сегодня, 11:01
Published Сегодня, 11:01
Modified Сегодня, 11:03
Updated Сегодня, 11:03
Свидетели отметили, что ссора произошла после того, как один водитель подрезал другого близ пешеходного перехода, пишет Е1.
После один из водителей не выдержал, выбежал из машины и стал пинать авто того, кто его подрезал. Тот вышел и началась драка. На защиту нарушителя вышла его жена, утверждают очевидцы, которая буквально пыталась закрыть его грудью.
Женщина была пассажиром в машине, которая подрезала, во второй были двое мужчин. Женщина кричала, пыталась разнять их. Они по лицу били друг друга, пинали в живот, — рассказала очевидица событий Наталья.