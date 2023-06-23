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Водители устроили драку посреди дороги в Ревде

23 июня 2023, 11:01
Фото: 1MI
В Ревде водители устроили драку прямо на проезжей части. Разборки сняли на видео очевидцы конфликта.

Свидетели отметили, что ссора произошла после того, как один водитель подрезал другого близ пешеходного перехода, пишет Е1.

После один из водителей не выдержал, выбежал из машины и стал пинать авто того, кто его подрезал. Тот вышел и началась драка. На защиту нарушителя вышла его жена, утверждают очевидцы, которая буквально пыталась закрыть его грудью.

Женщина была пассажиром в машине, которая подрезала, во второй были двое мужчин. Женщина кричала, пыталась разнять их. Они по лицу били друг друга, пинали в живот, — рассказала очевидица событий Наталья.
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#Елена Озерова#Ревда#Драка#Дорога#Водители#Происшествия#Свердловская область
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