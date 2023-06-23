Женщина пострадала в массовом ДТП с тремя внедорожниками под Екатеринбургом

Posted Сегодня, 13:42
Published Сегодня, 13:42
Modified Сегодня, 13:42
Updated Сегодня, 13:42
Водитель Volkswagen Touareg ехал по трассе Екатеринбург — Полевской в поселок Горный Щит. В какой-то момент свердловчанин отвлекся и вскоре столкнулся с Chevrolet Niva, а также с другим автомобилем, рассказали в пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга.
Женщину, сидевшую за рулем Chevrolet Niva, доставили в больницу. Ей диагностировали сотрясение мозга, а также черепно-мозговую травму.
Очевидцы происшествия рассказали, что все три автомобиля, попавшие в аварию, серьезно повреждены.
Напомним, массовая авария с участием двух автомобилей и мотоцикла произошла в Каменске-Уральском. Из-за случившегося ДТП пострадали пассажир и водитель мотоцикла. Они госпитализированы в больницу.