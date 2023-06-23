Женщина пострадала в массовом ДТП с тремя внедорожниками под Екатеринбургом

Водитель Volkswagen Touareg ехал по трассе Екатеринбург — Полевской в поселок Горный Щит. В какой-то момент свердловчанин отвлекся и вскоре столкнулся с Chevrolet Niva, а также с другим автомобилем, рассказали в пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга.