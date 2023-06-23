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Женщина пострадала в массовом ДТП с тремя внедорожниками под Екатеринбургом

23 июня 2023, 13:42
Фото: 1MI
Женщина, управлявшая иномаркой Chevrolet Niva, пострадала в массовой аварии на ЕКАД под Екатеринбургом. ДТП произошло 23 июня 2023 года.

Водитель Volkswagen Touareg ехал по трассе Екатеринбург — Полевской в поселок Горный Щит. В какой-то момент свердловчанин отвлекся и вскоре столкнулся с Chevrolet Niva, а также с другим автомобилем, рассказали в пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга.

Женщину, сидевшую за рулем Chevrolet Niva, доставили в больницу. Ей диагностировали сотрясение мозга, а также черепно-мозговую травму.

Очевидцы происшествия рассказали, что все три автомобиля, попавшие в аварию, серьезно повреждены.

Напомним, массовая авария с участием двух автомобилей и мотоцикла произошла в Каменске-Уральском. Из-за случившегося ДТП пострадали пассажир и водитель мотоцикла. Они госпитализированы в больницу.

Два человека пострадали в массовом ДТП с мотоциклом в Каменске-Уральском
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#Елизавета Зиборова#ДТП#Авария#Автомобиль#Водитель#Екатеринбург#Свердловская область#Пострадавшая#ЕКАД#Внедорожник#Происшествия
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