Житель Екатеринбурга получил награду за спасенных детей из запертой квартиры

Posted Сегодня, 16:26
Published Сегодня, 16:26
Modified Сегодня, 16:26
Updated Сегодня, 16:26
Решение наградить екатеринбуржца приняли в Министерстве общественной безопасности после того, как один из жителей Свердловской области обратился с этой просьбой в администрацию президента РФ, пишет «КП-Екатеринбург».
Церемония награждения прошла в свердловской Адвокатской палате. Мужчине вручили почетную грамоту и нагрудный значок.
Напомним, 15 марта 2023 года в Екатеринбурге семейная пара была найдена мертвой в запертой квартире, рядом с ними несколько дней находились их дети. Валишин, услышав плач из-за двери, вскрыл дверь. У обоих детей было обезвоживание.
Малышей отвезли в больницу, где им оказывалась квалифицированная медпомощь. Когда их самочувствие улучшилось, детей к себе забрали родственники.