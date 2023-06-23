Житель Екатеринбурга получил награду за спасенных детей из запертой квартиры

Напомним, 15 марта 2023 года в Екатеринбурге семейная пара была найдена мертвой в запертой квартире, рядом с ними несколько дней находились их дети. Валишин, услышав плач из-за двери, вскрыл дверь. У обоих детей было обезвоживание.