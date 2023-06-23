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Житель Екатеринбурга получил награду за спасенных детей из запертой квартиры

23 июня 2023, 16:26
Фото: 1MI
Адвокат из Екатеринбурга Ринат Валишин получил награду за то, что спас детей, которые находились несколько дней в запертой квартире с мертвыми родителями.

Решение наградить екатеринбуржца приняли в Министерстве общественной безопасности после того, как один из жителей Свердловской области обратился с этой просьбой в администрацию президента РФ, пишет «КП-Екатеринбург».

Церемония награждения прошла в свердловской Адвокатской палате. Мужчине вручили почетную грамоту и нагрудный значок.

Напомним, 15 марта 2023 года в Екатеринбурге семейная пара была найдена мертвой в запертой квартире, рядом с ними несколько дней находились их дети. Валишин, услышав плач из-за двери, вскрыл дверь. У обоих детей было обезвоживание.

Малышей отвезли в больницу, где им оказывалась квалифицированная медпомощь. Когда их самочувствие улучшилось, детей к себе забрали родственники.

О спасении детей, запертых в квартире с трупами в Екатеринбурге, рассказал их сосед
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