Жительница Верхней Салды перевела «сотрудникам» Центробанка 770 тысяч рублей

Posted Сегодня, 05:36
Published Сегодня, 05:36
Modified Сегодня, 05:55
Updated Сегодня, 05:55
Злоумышленники связались с женщиной в мессенджере WhatsApp и, представившись сотрудниками Центробанка, сообщили, что с ее счета была зафиксирована попытка хищения средств, рассказали в пресс-службе МО МВД «Верхнесалдинский».
Свердловчанка сняла с банкомата 279 тысяч рублей и стала переводить их на «безопасные счета», номера которых ей дали неизвестные. Заметившие ее действия мужчина и женщина стали ее отговаривать переводить деньги, так как она имеет дело с мошенниками.
Однако салдинка не поверила прохожим и, рассказав звонившим, что ей не дают сделать перевод, ушла и перевела деньги в другом банкомате. Далее злоумышленники снова ей позвонили и сказали, что теперь некто пытается оформить на ее имя кредит на полмиллиона, поэтому нужно идти в банк, чтобы их опередить.
Сотрудника банка несколько раз поинтересовалась у свердловчанки, не по указанию ли неизвестных она берет кредит. Женщина, наученная аферистами, ответила, что кредитные деньги нужны ей в личных целях. Далее она полученные деньги принесла домой, а на следующий день перевела их на счет мошенников.
Позднее, сообразив, что стала жертвой мошенников, женщина вместе с мужем пришла в полицию с заявлением.
Напомним, в Екатеринбурге 70-летний слесарь перевел злоумышленникам 3,5 миллиона рублей.