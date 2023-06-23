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Жительница Верхней Салды перевела «сотрудникам» Центробанка 770 тысяч рублей

23 июня 2023, 05:36
Фото: 1MI
Жительница Верхней Салды отдала телефонным мошенникам 770 тысяч рублей, после чего обратилась в полицию.

Злоумышленники связались с женщиной в мессенджере WhatsApp и, представившись сотрудниками Центробанка, сообщили, что с ее счета была зафиксирована попытка хищения средств, рассказали в пресс-службе МО МВД «Верхнесалдинский».

Свердловчанка сняла с банкомата 279 тысяч рублей и стала переводить их на «безопасные счета», номера которых ей дали неизвестные. Заметившие ее действия мужчина и женщина стали ее отговаривать переводить деньги, так как она имеет дело с мошенниками.

Однако салдинка не поверила прохожим и, рассказав звонившим, что ей не дают сделать перевод, ушла и перевела деньги в другом банкомате. Далее злоумышленники снова ей позвонили и сказали, что теперь некто пытается оформить на ее имя кредит на полмиллиона, поэтому нужно идти в банк, чтобы их опередить.

Сотрудника банка несколько раз поинтересовалась у свердловчанки, не по указанию ли неизвестных она берет кредит. Женщина, наученная аферистами, ответила, что кредитные деньги нужны ей в личных целях. Далее она полученные деньги принесла домой, а на следующий день перевела их на счет мошенников.

Позднее, сообразив, что стала жертвой мошенников, женщина вместе с мужем пришла в полицию с заявлением.

Напомним, в Екатеринбурге 70-летний слесарь перевел злоумышленникам 3,5 миллиона рублей.

Слесарь отдал мошенникам 3,5 миллиона рублей в Екатеринбурге
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#Елизавета Зиборова#Мошенники#Инцидент#Полиция#Уголовное дело#Деньги#Криминал#Свердловская область#Верхняя Салда
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