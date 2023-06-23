Жительница Верхней Салды перевела «сотрудникам» Центробанка 770 тысяч рублей

Однако салдинка не поверила прохожим и, рассказав звонившим, что ей не дают сделать перевод, ушла и перевела деньги в другом банкомате. Далее злоумышленники снова ей позвонили и сказали, что теперь некто пытается оформить на ее имя кредит на полмиллиона, поэтому нужно идти в банк, чтобы их опередить.