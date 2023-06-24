Что известно на этот час о вооруженном мятеже главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина

Ранним утром 24 июня в сети стали распространятся видеоролики, на которых было видно скопление военной техники и неопознанных солдат у штаба Южного военного округа. После в одном из telegram-каналов ЧВК «Вагнер» появилось видео, на котором Евгений Пригожин входит в здание штаба ЮВО и общается с замминистром обороны Юнусом Евкуровым, а также с замначальника Генштаба РФ Михаилом Алексеевым. В беседе с ними глава ЧВК потребовал встречи с главой Генштаба и министром обороны Сергеем Шойгу.