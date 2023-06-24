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Что известно на этот час о вооруженном мятеже главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина

24 июня 2023, 06:01
Фото: 1MI
В ночь на 24 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин высказал претензии в адрес Минобороны, обвинил военных в ударе по лагерю наемников и сообщил о начале вооруженного конфликта, назвав его «маршем справедливости».

Вечером 23 июня Евгений Пригожин опубликовал в своем telegram-канале видео и сообщение, где заявил, что Минобороны якобы нанесли ракетный удар по тылу ЧВК «Вагнер», в результате чего «погибло много бойцов». После этого глава ЧВК объявил о начале вооруженного конфликта с военными и сообщил, что группа наемников выдвигается к Ростову-на-Дону.

Министерство обороны РФ назвало информацию Пригожина фейком и информационной провокацией.

ФСБ после заявления главы ЧВК завела уголовное дело по «факту призыва к вооруженному мятежу». Ведомство не уточнило статью, но в УК РФ по статье 279 «Вооруженный мятеж» грозит лишение свободы от 12 до 20 лет. Позже генпрокуратура подтвердила возбуждение уголовного дела против Пригожина.

О ситуации вокруг Пригожина проинформировали президента РФ Владимира Путина. «Необходимые меры принимаются», — сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В 1.30 по московскому времени «Первый канал» выпустил экстренный выпуск новостей. Видео с якобы последствиями удара ракетой по лагерю ЧВК «Вагнер» телеканал назвал постановочным.

В Ростовскую область и Москву начала стягиваться военная техника. В обоих субъектах объявили план «Крепость». Меры безопасности также усилили в Краснодарском крае, Воронежской и Липецкой областях.

В Воронежской области из-за колонны военной техники перекрыли федеральную трассу М-4. Губернатор Александр Гусев попросил жителей воздержаться от проезда по ней. В Ростове были отменены массовые мероприятия, а глава региона попросил жителей воздержаться от поездок в центр и по возможности не выходить из дома. В Москве и Подмосковье введен антитеррористический режим.

Ранним утром 24 июня в сети стали распространятся видеоролики, на которых было видно скопление военной техники и неопознанных солдат у штаба Южного военного округа. После в одном из telegram-каналов ЧВК «Вагнер» появилось видео, на котором Евгений Пригожин входит в здание штаба ЮВО и общается с замминистром обороны Юнусом Евкуровым, а также с замначальника Генштаба РФ Михаилом Алексеевым. В беседе с ними глава ЧВК потребовал встречи с главой Генштаба и министром обороны Сергеем Шойгу.

После в еще одном сообщении Евгений Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» контролирует в Ростове-на-Дону все аэродромы, не препятствуя при этом вылетам в зону СВО.

Владимир Путин выступит с обращением к гражданам 24 июня.

#Анна Григорьева#ЧВК "Вагнер"#Мятеж#Минобороны#Военные#Конфликт#Происшествия#Евгений Пригожин
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