Девочка упала в обморок в одном из троллейбусов Екатеринбурга

Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
Modified Сегодня, 08:18
Updated Сегодня, 08:18
Очевидцы сообщают, что она была с мамой. В какой-то момент девочке стало плохо и она упала в обморок. Причиной потери сознания могла духота в переполненном общественном транспорте, сообщается в telegram-канале «Безумный ЕКБ | Новости Екатеринбурга».
Напомним, в Первоуральске во время проведения акции «Бессмертный полк» в обморок упали трое учеников школы № 15. У одного из пострадавших детей было диагностировано сотрясение мозга. Также ему пришлось зашивать лицо из-за травм — он выбил зуб и прокусил язык. Мама мальчика рассказала, что в этот день на улице стояла жаркая погода, а все окна в помещении школы были закрыты.