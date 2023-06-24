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Девочка упала в обморок в одном из троллейбусов Екатеринбурга

24 июня 2023, 08:16
Фото: 1MI
Девочка-подросток потеряла сознание в троллейбусе № 38 в Екатеринбурге.

Очевидцы сообщают, что она была с мамой. В какой-то момент девочке стало плохо и она упала в обморок. Причиной потери сознания могла духота в переполненном общественном транспорте, сообщается в telegram-канале «Безумный ЕКБ | Новости Екатеринбурга».

Напомним, в Первоуральске во время проведения акции «Бессмертный полк» в обморок упали трое учеников школы № 15. У одного из пострадавших детей было диагностировано сотрясение мозга. Также ему пришлось зашивать лицо из-за травм — он выбил зуб и прокусил язык. Мама мальчика рассказала, что в этот день на улице стояла жаркая погода, а все окна в помещении школы были закрыты.

Школьник во время «Бессмертного полка» в Первоуральске потерял сознание и порвал язык
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#Анна Григорьева#Обморок#Троллейбус#Подросток#Происшествия#Екатеринбург
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