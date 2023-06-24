Девочка упала в обморок в одном из троллейбусов Екатеринбурга

Напомним, в Первоуральске во время проведения акции «Бессмертный полк» в обморок упали трое учеников школы № 15. У одного из пострадавших детей было диагностировано сотрясение мозга. Также ему пришлось зашивать лицо из-за травм — он выбил зуб и прокусил язык. Мама мальчика рассказала, что в этот день на улице стояла жаркая погода, а все окна в помещении школы были закрыты.