Эксперт рассказал о влиянии пожара на нефтебазе в Воронеже на запасы топлива на Урале

Posted Сегодня, 16:02
Published Сегодня, 16:02
Modified Сегодня, 16:15
Updated Сегодня, 16:15
Можете расслабиться и успокоиться. У нас с советских времен емкость нефтебаз избыточна и превышает какие-либо нормы потребления. Как правило нефтебазы содержать от 3 до 6 недельных запасов топлива. Поэтому говорить о каких-либо проблемах вообще не имеет смысла. И по бензину, и по дизелю запасы есть, в том числе в южных регионах запасы есть у «Транснефти», поэтому все спокойно. И эти периодические локальные ситуации — что технологические на нефтеперерабатывающих заводах, что на нефтебазах как сейчас в Воронеже — они никоим образом на граждан не влияют, — рассказал TagilCity.ru заместитель председателя Наблюдательного совета Ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев.
По данным эксперта, дефицита топлива не стоит ожидать и в соседних регионах: Тюменская и Челябинские области, а также Пермский край полностью обеспечены запасами бензина и дизеля.
Напомним, резервуар с топливом на нефтебазе в Воронеже загорелся утром 24 июня. Емкость с 5 тысячами тонн топлива тушат порядка 100 человек, используется 31 машина и пожарный поезд.