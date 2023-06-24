Эксперт рассказал о влиянии пожара на нефтебазе в Воронеже на запасы топлива на Урале

Крупный пожар на нефтебазе в Воронеже, который возник днем 24 июня, не вызовет дефицит топлива в Свердловской области. Об этом в беседе с TagilCity.ru заявил эксперт топливного рынка Дмитрий Гусев.

Можете расслабиться и успокоиться. У нас с советских времен емкость нефтебаз избыточна и превышает какие-либо нормы потребления. Как правило нефтебазы содержать от 3 до 6 недельных запасов топлива. Поэтому говорить о каких-либо проблемах вообще не имеет смысла. И по бензину, и по дизелю запасы есть, в том числе в южных регионах запасы есть у «Транснефти», поэтому все спокойно. И эти периодические локальные ситуации — что технологические на нефтеперерабатывающих заводах, что на нефтебазах как сейчас в Воронеже — они никоим образом на граждан не влияют, — рассказал TagilCity.ru заместитель председателя Наблюдательного совета Ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев. По данным эксперта, дефицита топлива не стоит ожидать и в соседних регионах: Тюменская и Челябинские области, а также Пермский край полностью обеспечены запасами бензина и дизеля. Напомним, резервуар с топливом на нефтебазе в Воронеже загорелся утром 24 июня. Емкость с 5 тысячами тонн топлива тушат порядка 100 человек, используется 31 машина и пожарный поезд. Резервуар с топливом загорелся на нефтебазе в Воронеже Узнать подробнее Читайте также: В Нижнем Тагиле бензин дешевле, чем в Москве. Но богаче ли тагильчане, чем москвичи? Злоумышленники сливают бензин из автомобилей в Нижнем Тагиле