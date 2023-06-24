Эксперт высказался о работе российских губернаторов во время мятежа ЧВК «Вагнер»

Posted Сегодня, 14:51
Published Сегодня, 14:51
Modified Сегодня, 14:53
Updated Сегодня, 14:53
У каждого губернатора своя история, свои основания делать что-то или не делать. Если вспомнить, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев давно уже все сказал Евгению Пригожину, и смысла ему сейчас выступать нет никакого — он, так сказать, понимал, что это за человек, когда это еще не стало модным, — рассказал Глеб Кузнецов TagilCity.ru.
Он отметил, что у каждого губернатора есть свой фронт работ. При этом, нет какого-то универсального правила и идеала, к которому главы регионов должны стремиться.
Все установки сверху были даны сегодня заявлением президента. Другие установки, думаю, особо не нужны, все люди взрослые, — пояснил эксперт.