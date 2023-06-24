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Эксперт высказался о работе российских губернаторов во время мятежа ЧВК «Вагнер»

24 июня 2023, 14:51
Фото: 1MI
Мнение о работе губернаторов во время вооруженного мятежа ЧВК «Вагнер» в России выразил руководитель экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов.
У каждого губернатора своя история, свои основания делать что-то или не делать. Если вспомнить, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев давно уже все сказал Евгению Пригожину, и смысла ему сейчас выступать нет никакого — он, так сказать, понимал, что это за человек, когда это еще не стало модным, — рассказал Глеб Кузнецов TagilCity.ru.

Он отметил, что у каждого губернатора есть свой фронт работ. При этом, нет какого-то универсального правила и идеала, к которому главы регионов должны стремиться.

Все установки сверху были даны сегодня заявлением президента. Другие установки, думаю, особо не нужны, все люди взрослые, — пояснил эксперт.
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