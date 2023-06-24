В первой половине дня 24 июня войска частной военной компании появились в Ростове-на-Дону, а также выдвинулись в сторону столицы России. В связи с этим в ряде регионов, в том числе в Московской области, был объявлен режим КТО. В Липецкой области для преграждения пути колоннам ЧВК были перерыты дороги.