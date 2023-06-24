Posted Сегодня, 17:52
Published Сегодня, 17:52
Modified Сегодня, 17:55
Updated Сегодня, 17:55
ЧВК «Вагнер» хотели расформировать. Мы вышли 23 июня. Мы прошли, не доходя 200 км до Москвы. За это время мы не пролили ни одной капли крови наших бойцов. Сейчас наступил тот момент, когда кровь может пролиться. Поэтому, понимая всю ответственность за то, что будет пролита русская кровь с одной из сторон, мы разворачиваем свои колонны и уходим в обратном направлении в полевые лагеря согласно плану, — приводит слова Пригожина его пресс-служба.
В первой половине дня 24 июня войска частной военной компании появились в Ростове-на-Дону, а также выдвинулись в сторону столицы России. В связи с этим в ряде регионов, в том числе в Московской области, был объявлен режим КТО. В Липецкой области для преграждения пути колоннам ЧВК были перерыты дороги.