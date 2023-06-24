Фейк об отравлении ребенка «Тархуном» распространяют в чатах Краснотурьинска

Так, в пересылаемых постах сообщалось, что мальчик — не единственный пострадавший, а в инфекционном отделении находятся еще несколько детей с признаками отравления. Также в сообщениях указывались продукты, употребление которых якобы опасно из-за красителей. Упоминались марки шоколада, газированной воды, мармелада, пишет Е1.