Фейк об отравлении ребенка «Тархуном» распространяют в чатах Краснотурьинска

Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
Modified Сегодня, 10:42
Updated Сегодня, 10:42
Так, в пересылаемых постах сообщалось, что мальчик — не единственный пострадавший, а в инфекционном отделении находятся еще несколько детей с признаками отравления. Также в сообщениях указывались продукты, употребление которых якобы опасно из-за красителей. Упоминались марки шоколада, газированной воды, мармелада, пишет Е1.
Однако сотрудники свердловского Роспотребнадзора пояснили, что эта информация не соответствует действительности. Подобный фейк уже распространялся в 2019 году. Жителей региона попросили не пересылать друг другу информацию из неизвестных и непроверенных источников.