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Фейк об отравлении ребенка «Тархуном» распространяют в чатах Краснотурьинска

24 июня 2023, 10:40
Фото: 1MI
Роспотребнадзор опроверг слух о том, что ребенок скончался в больнице Краснотурьинска после того, как выпил газированную воду «Тархун» и отравился. Сообщения об этом рассылаются в местных чатах.

Так, в пересылаемых постах сообщалось, что мальчик — не единственный пострадавший, а в инфекционном отделении находятся еще несколько детей с признаками отравления. Также в сообщениях указывались продукты, употребление которых якобы опасно из-за красителей. Упоминались марки шоколада, газированной воды, мармелада, пишет Е1.

Однако сотрудники свердловского Роспотребнадзора пояснили, что эта информация не соответствует действительности. Подобный фейк уже распространялся в 2019 году. Жителей региона попросили не пересылать друг другу информацию из неизвестных и непроверенных источников.

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#Евгения Сафина#Дети#Отравление#Роспотребнадзор#Фейк#Школа#Общество#Свердловская область#Краснотурьинск
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