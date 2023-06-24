Голубоглазого мальчика сутки ищут в Екатеринбурге

Рост ребенка составляет 144 см. Ох худощавый, имеет темные волосы и голубые глаза. На момент пропажи он был одет в толстовку с капюшоном черного цвета, спортивные штаны с желтыми вставками и черные кроссовки с вставками красного цвета, сообщают волонтеры отряда «Прорыв».