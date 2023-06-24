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Голубоглазого мальчика сутки ищут в Екатеринбурге

24 июня 2023, 08:38
Фото: 1MI
В Екатеринбурге ищут пропавшего ребенка. Стукову Вячеславу 11 лет. Он пропал в пятницу, 23 июня.

Рост ребенка составляет 144 см. Ох худощавый, имеет темные волосы и голубые глаза. На момент пропажи он был одет в толстовку с капюшоном черного цвета, спортивные штаны с желтыми вставками и черные кроссовки с вставками красного цвета, сообщают волонтеры отряда «Прорыв».

Фото: Поисковой отряд "Прорыв"

Всех тех, кто знает что-то о местонахождении мальчика, просят позвонить по телефону: 8(900)2147026, либо по номеру полиции: 8 (343) 356-42-06.

Также поисковики нуждаются в помощи в максимальном распространении информации о поисках.

#Елена Озерова#Поиск#Ребенок#Мальчик#Волонтеры#Происшествия#Екатеринбург
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