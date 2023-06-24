Голубоглазого мальчика сутки ищут в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 08:38
Published Сегодня, 08:38
Modified Сегодня, 08:40
Updated Сегодня, 08:40
Рост ребенка составляет 144 см. Ох худощавый, имеет темные волосы и голубые глаза. На момент пропажи он был одет в толстовку с капюшоном черного цвета, спортивные штаны с желтыми вставками и черные кроссовки с вставками красного цвета, сообщают волонтеры отряда «Прорыв».
Всех тех, кто знает что-то о местонахождении мальчика, просят позвонить по телефону: 8(900)2147026, либо по номеру полиции: 8 (343) 356-42-06.
Также поисковики нуждаются в помощи в максимальном распространении информации о поисках.