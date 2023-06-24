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Массовое ДТП произошло на трассе у Евстюнихи под Нижним Тагилом

24 июня 2023, 14:54
Фото: 1MI
Четыре автомобиля столкнулись на трассе у Евстюнихи под Нижним Тагилом днем 24 июня.

Сотрудники Госавтоинспекции установили, что водитель автомобиля Nissan Teana ехал со стороны Екатеринбурга в сторону Серова. На 154 километре трассы он стал притормаживать, чтобы пропустить Chevrolet Lanos, который поворачивал налево.

В это время в Nissan въехала женщина, которая находилась за рулем Renault Duster и двигалась следом. Она выбрала неправильную дистанцию. Затем в Nissan врезался и водитель Chevrolet Aveo. Он пояснил, что не успел вовремя затормозить. От удара Chevrolet Aveo отбросило на автомобиль МAN.

Редакция TagilCity.ru выяснила, что авария произошла у поселка Евстюниха, недалеко от Нижнего Тагила.

В отношении водителей Renault Duster и Chevrolet Aveo были составлены административные материалы по ч. 1 ст. 12.15 КОАП РФ за несоблюдение дистанции. В результате ДТП никто не пострадал, — сообщили TagilCity.ru в отделе пропаганды ГИБДД.
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#Евгения Сафина#ДТП#Нижний Тагил#Авария#Автомобиль#Эксклюзив
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