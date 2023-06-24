Массовое ДТП произошло на трассе у Евстюнихи под Нижним Тагилом

Posted Сегодня, 14:54
Published Сегодня, 14:54
Modified Сегодня, 14:56
Updated Сегодня, 14:56
Сотрудники Госавтоинспекции установили, что водитель автомобиля Nissan Teana ехал со стороны Екатеринбурга в сторону Серова. На 154 километре трассы он стал притормаживать, чтобы пропустить Chevrolet Lanos, который поворачивал налево.
В это время в Nissan въехала женщина, которая находилась за рулем Renault Duster и двигалась следом. Она выбрала неправильную дистанцию. Затем в Nissan врезался и водитель Chevrolet Aveo. Он пояснил, что не успел вовремя затормозить. От удара Chevrolet Aveo отбросило на автомобиль МAN.
Редакция TagilCity.ru выяснила, что авария произошла у поселка Евстюниха, недалеко от Нижнего Тагила.
В отношении водителей Renault Duster и Chevrolet Aveo были составлены административные материалы по ч. 1 ст. 12.15 КОАП РФ за несоблюдение дистанции. В результате ДТП никто не пострадал, — сообщили TagilCity.ru в отделе пропаганды ГИБДД.