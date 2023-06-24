Массовое ДТП произошло на трассе у Евстюнихи под Нижним Тагилом

В это время в Nissan въехала женщина, которая находилась за рулем Renault Duster и двигалась следом. Она выбрала неправильную дистанцию. Затем в Nissan врезался и водитель Chevrolet Aveo. Он пояснил, что не успел вовремя затормозить. От удара Chevrolet Aveo отбросило на автомобиль МAN.